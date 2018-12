Slaapapps: dít zijn de opties en is de kritiek

Dat slapen een vrij belangrijke levensbehoefte is weten we inmiddels wel, maar hoé we altijd moeiteloos richting dromenland kunnen vertrekken lijkt een stuk minder evident. Speciale apps beweren slaapproblemen aan te kunnen pakken, maar wat is ’t aanbod en werken ze eigenlijk wel?

1. Pillow

Altijd al willen weten of je snurkt of in je slaap praat? Of gewoonweg richting ’n ander willen bewijzen dat hij of zij écht een overdaad aan decibellen produceert in de nacht? Dan zou deze app je een handje op weg kunnen helpen. Pillow neemt niet alleen geluidsfragmenten op wanneer je daar om vraagt, maar kan ook je slaap bijhouden of je op het optimale moment wakker maken. Da’s best lekker, want tijdens je allerdiepste slaapmoment ontwaken is precies wat niemand wil. Ook de bèta kan zijn of haar hart ophalen met Pillow – de metingen worden netjes in een grafiek geplaatst waar je lichte slaap, REM-slaap, diepe slaap en wakkere momenten worden bijgehouden.

2. Sleep Cycle

Deze populaire app houdt zelfs bij de moeilijkste slaper nog een behoorlijk gedetailleerd oogje in het zeil. Net zoals Pillow wekt-ie je op het juiste moment, maar door het inzetten van de microfoon van je telefoon schetst Sleep Cycle ook een precies beeld van je slaappatroon. Net zo handig: als je wil snoozen kan je twee keer op de oppervlakte naast je telefoon drukken. Niet heel bevorderend wanneer je eigenlijk écht wakker moet worden, maar voor de luie ziel die nog even in wil dutten zonder eerst die telefoon te moeten pakken, is deze functie ideaal.

3. Slapenklanken

Deze app beweert dat het luisteren naar bepaalde geluiden de slaapkwaliteit kan verbeteren. Zo zou je sneller in slaap kukelen door het geluid van regen, witte ruis, een spinnende kat, een fontein… Enfin, je snapt het. Precies die dingen vind je hier. Je kan je afspeellijst exact zo instellen als jij wil, met het controleren van het aantal herhalingen en al.

4. Sleep Better

Goed, die slaapapps zitten niet per se verlegen op ’t gebied van onoriginele namen, maar dat terzijde, want Sleep Better werkt wel weer nét even anders dan Sleep Cycle, om maar wat te noemen. Zo kan je bij Sleep Better bepaalde activiteiten ‘tracken’ die je slaap zouden kunnen beïnvloeden, zoals het drinken van een glas wijn, koffie of je bewegingsactiviteit (wellicht een tikkeltje confronterend, maar ach). Je kan ook de stand van de maan én een ‘dromendagboek’ bijhouden, waarin je goede, slechte of neutrale dromen kan noteren.

5. Powernaptracker

Deze app is vooral gericht op dat moment van de dag waarop we allemaal weleens te zwak zijn om de ogen open te houden: de powernap. Het gevaar van zo’n kortstondig slaapje schuilt echter in een klein hoekje – als je te lang dut is de kans best aanwezig dat je je niet uitgerust(er) voelt, maar eerder ’t idee hebt dat je drie jaar onder een steen hebt gelegen. Bij deze app geeft de gebruiker een maximale tijdsduur in. Gedurende die tijd speelt zich een geluid af, zoals regen of zee. Kies ook een rustgevend geluid als wekker et voila, je powernap zal nooit meer verkeerd gaan.

6. Koala Browser

Geen idee wat deze app precies met koala’s te maken heeft, maar volgens de makers kan je wél veel beter in slaap komen na een download. Koala Browser focust zich op het licht dat normaal gesproken van je telefoon afkomt en niet al te bevorderlijk voor je nachtrust is. Wanneer je binnen deze app ‘surft’ zal je ’n ander kleur scherm voor je snoet krijgen, met een warme temperatuur. De schadelijke blauwe tinten worden eruit gefilterd waardoor je fatsoenlijker in slaap zou vallen.

Kritiek

De meningen over het gebruik van slaapapps verschillen behoorlijk. Zo onderzocht Christopher Winter, specialist in slaapmedicijnen en neurologie, vorig jaar nog de werking van dit nieuwe foefje. Hij gebruikte zichzelf als ‘proefpersoon’ en sliep in een slaapkliniek voor professionele slaapmeting. Tijdens het slapen was-ie niet alleen: hij werd vergezeld door vijf apps.

Wat bleek?

De apps wisten uiteindelijk inderdaad te vertellen wanneer hij ging slapen en wakker werd, maar waren niet heel accuraat op het gebied van de slaapkwaliteit. Het bleek lastig om de remslaap bijvoorbeeld van de diepe slaap te onderscheiden. De verklaring volgens Winter? Slaap zou niet alleen te meten zijn door beweging: ademen, oogbewegingen en hersenactiviteit zijn daarvoor net zo belangrijk. En da’s nou weer vrij lastig meetbaar voor een app.

Naast Christopher doken talloze andere onderzoekers in de wereld der slaapmeters. Die studies werden samengevat in het tijdschrift Expert review of medical devices (2016), waaruit één overkoepelde conclusie rolde: de apps zouden gemiddeld een te rooskleurig beeld geven van de hoeveelheid slaap. Of je alle geïnstalleerde slaapapps op je telefoon daarmee maar meteen moet wegbonjouren? Dat niet meteen. Want zoals Winter nog stelt: „Uiteindelijk is ieder apparaat goed zo lang het je maar twee keer laat nadenken voordat je laat naar bed gaat.”