Roze voetbalsupporter Bowi Jong (20) bedreigd

Bowi Jong heeft tientallen bedreigingen aan zijn adres ontvangen nadat hij een aantal weken geleden een brief naar de KNVB schreef om het ‘homo’-gescheld in stadions. De brief zorgde voor een maatschappelijke voetbalrel, waar vooral Johan Derksen een grote rol in speelde. In de Gaykrant vertelt Jong dat dit voorlopig zijn laatste interview is en hij een stapje terug doet.

'Aandachtzoekende kankerhomo'

Jong zou op verschillende voetbalwebsites „helemaal afgemaakt” zijn en werd via Facebook uitgescholden voor ‘aandachtzoekende kankerhomo’, ‘pisnicht’ en ‘relnicht’. Ook van andere homo’s kreeg Jong niet altijd positieve reacties. Hij moest zijn bek leren houden en hij zou niet namens de gemeenschap hebben gepraat.

De AZ-supporter vertelt aan de krant dat hij zich totaal niet meer op zijn gemak voelde als hij op straat liep. „Een constant gevoel van onveiligheid.” Van zijn eigen club moest hij het ook niet hebben, hij zegt daar misschien nog wel het meest teleurgesteld in te zijn. „Zij boden mij twee tickets aan voor de hoofdtribune, maar vroegen mij het niet met de media te delen dat ik er was. Persoonlijk vond ik dat de meest heftige reactie. Zo van: dan zijn we daar van af.”

#sorryJohan

Met Johan Derksen of wie dan ook van Veronica Inside wil Jong niet meer in gesprek. Volgens de voetbalfan heeft het geen enkele toegevoegde waarde en levert het geen inhoudelijk gesprek op. Derksen lag een tijdje onder vuur nadat hij in het tv-programma had gezegd de actie van Jong onnodig te vinden. Homo’s zouden een beetje zelfspot moeten hebben en in Nederland zou het volgens hem niet zo moeilijk zijn om uit de kast te komen.

De uitspraken van Derksen zorgden mede voor een maatschappelijke voetbalrel, waarop de hashtag #sorryJohan in het leven werd geroepen (niet door Jong zelf). Onder de hashtag deelden mensen uit de LGBT+ gemeenschap hun ervaringen met het uit de kast komen, die soms erg heftig waren.