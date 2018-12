René Froger irritantste BN'er en 'wint' Loden Leeuw

Er zijn genoeg reclames die regelmatig op de zenuwen werken, maar geen enkele was dit jaar zo irritant als die van Eyelove. Daarin prijst René Froger zingend brillen aan, en dat levert hem een Loden Leeuw op.

Doof

Die prijs mocht Froger in ontvangst nemen als meest irritante BN'er in een reclamespot op tv. De radioversie van het spotje kreeg zaterdag ook al de Loden Radioleeuw. De tv-variant was volgens Froger „de enige prijs die nog ontbrak". Dat zei hij toen hij maandag het beeldje in ontvangst nam in een winkel waar de brillen worden verkocht. De zanger was betrokken bij het script van het spotje en bedacht het melodietje.

De reclame leidde tot veel ergernis en berichten op social media, het is dan ook niet gek dat Froger zeventig procent van de stemmen kreeg. Froger verbaasde zich over de klachten en kon het niet rijmen met „die zes miljoen platen die ik eerder heb verkocht. Zijn de mensen doof geweest zeker".

Multifocaal

De competitie was moordend, maar uiteindelijk versloeg Froger zowel André Hazes Junior in de Essent-reclame, en Gerard Joling in de Lidl-spot. De Loden Leeuw is een publieksprijs, georganiseerd door Radar. Dit jaar werden per categorie meer dan dertigduizend stemmen uitgebracht.

De Loden Leeuw voor meest irritante reclamespot op tv ging naar verzekeraar ASR. De spot (Sticks en Roos over omgaan met geld), versloeg financieringsmaatschappij Becam en telecombedrijf KPN (Ontdek de mogelijkheden met KPN).

En hoe dat spotje van Froger dan klinkt? Nou nog één keertje dan. Multifocaaaaaaaaaaale.