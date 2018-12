Paul de Leeuw en Geert Wilders begraven strijdbijl

Presentator Paul de Leeuw is donderdagochtend op visite geweest bij PVV-voorman Geert Wilders.

De twee hadden hadden deze koffiedate gepland om het over een grap uit 2011 te praten die bij de PVV'er in het verkeerde keelgat schoot.

'Vrolijk liedje'

Op Twitter laat de politicus weten dat het een gezellig samenzijn was en dat de twee enorm met elkaar hebben gelachen. De strijdbijl lijkt dan ook begraven te zijn.

De aanleiding van het conflict was een door Paul de Leeuw gezongen liedje uit 2011 getiteld 'ik ben vandaag zo vrolijk. Het was een parodie op het bekende nummer van Herman van Veen waarin hij de tekst wijzigde in 'Ik ben vandaag zo vrolijk, want Geert Wilders die is dood.' De tekst ging te ver, zo erkende De Leeuw ook zelf al meerdere malen, tot een persoonlijk 'offline' excuus is het echter tot donderdagochtend nooit gekomen.

Hoewel het liedje inmiddels zeven jaar oud is, kwam het toch weer ter sprake toen Kamerlid Martin Bosma er onlangs opnieuw de focus op legde. Na excuses van de cabaretier, bood de politicus aan om eens langs te komen in de Tweede Kamer. Paul de Leeuw accepteerde deze uitnodiging en iets meer dan twee weken later was het moment daar.

Zo zie je maar dat je ondanks verschillende politieke opvattingen toch op een volwassen manier een conflict kan oplossen.