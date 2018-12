Finalisten Miss France topless op tv door fout regie

Ayoub (22) is trambestuurder via Olympia. Eerst was hij administratief medewerker, nu rijdt hij dagelijks mensen naar hun bestemming. Hoe kwam hij tot deze keuze? En wat hebben verantwoordelijkheid en keelpastilles hiermee te maken?

,,Drie jaar zat ik op kantoor als administratief medewerker. Het eerste jaar was helemaal geweldig. Ik vond het dankbaar werk en had de verantwoordelijkheid over de administratie van dertig bedrijfjes. Dat ze mij dit toevertrouwden! Die verantwoordelijkheid vond ik fijn, maar in het tweede jaar begon ik het contact met andere mensen te missen. Dan was ik blij als er werd gebeld en even met iemand kon praten. Met dat inzicht wilde ik iets doen. Via een vriend kwam ik op de tram. Eerst als conducteur en later als bestuurder. In dat werk heb ik zowel verantwoordelijkheden als contact met mensen. Daar krijg ik energie van."

'Ik houd van dat spontane'