'Arjen Kamphuis koos zelf voor verdwijning'

Astronaut André Kuipers drukt op de verschillende knoppen van het dashboard in het ruimteschip en draait zich om. Zijn profiel doemt op in het glas van zijn helm. ,,Houd je goed vast. We gaan zo vertrekken”, zegt Kuipers. De motor begint te lopen en laat de stoel vibreren. Naast hem ligt een notitieboekje en een pen. Het voertuig schiet met een noodgang de lucht in, recht de helderblauwe hemel in. Na tien seconden houdt het vibreren van de stoel op. De blauwe hemel kleurt zwart met oneindig veel sterren. Het notitieboekje en de pen zweven aan een touwtje door de lucht. Aanraken lukt niet. Een bekende blauwe planeet doemt op vanuit zijkant van het glas. ,,Dit... Is de aarde”, vervolgt Kuipers.

Met de virtuele ruimteraket van SpaceBuzz, van ruim 15 meter lang, kunnen schoolkinderen vanaf 2019 ook de ruimte in. De bus rijdt langs verschillende scholen en is uitgerust met negen bewegende stoelen en de modernste VR-headsets om de ruimtevlucht zo realistisch mogelijk te maken. Op de vraag of de kinderen dan ook een luier om moeten, omdat astronauten dat in ’t echie ook moeten, antwoordt Kuipers lachend „nee”. Deze ruimtereis duurt geen uren, maar gaat gelukkig een stukje sneller. Toch maakt het de ervaring niet minder realistisch. ,,Het voelde echt alsof ik weer terug was”, zegt Kuipers. De glimlach op zijn gezicht verraad zijn heimwee. ,,Het is heel goed gedaan. Het gevoel van die dunne atmosphere, die kleuren, het zwarte heelal. Dit is de toekomst.”