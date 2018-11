Vrouw klaagt op Facebook over haar verlovingsring

Een traditionele verloving is in de regel vaak een intiem moment waarbij de aanstaande bruidegom door de knieën gaat en een ontgoochelde vrouw ten huwelijk vraagt met een ring.

Dit ging voor een Amerikaanse iets anders, zij trof de ring die haar vriend voor haar had aangeschaft aan in een nachtkastje. Er was alleen een probleem; ze vond het een lelijke ring. Wat is dan het meest logische om te doen? Klagen op Facebook natuurlijk!

Reddit

Verwend

In een speciale Facebookgroep waarin ringen bespot worden - ja, die bestaan blijkbaar - stelt ze dat ze absoluut geen fan is van de keuze van haar vriend. In het bericht zoekt ze naar mensen die het met haar eens zijn en vraagt ze om advies hoe ze haar vriend er op een tactvolle wijze kan overtuigen om een ander exemplaar te halen.

Het internet zou het internet echter niet zijn zonder een goede portie ophef. De opmerkelijke oproep van de verwende vrouw kon niet op veel steun rekenen. Integendeel, het bericht ging viraal en er kwamen talloze reacties waarin de oproep van de vrouw werd afgekraakt.

Is het nou echt zo'n karige ring? Veel mensen vinden van niet, het is een zilveren of platinum sieraad met maar drie diamanten die ook niet al te bescheiden van formaat zijn. „Ben ik de enige die vindt dat de ring er prachtig uitziet?" vraagt iemand zich af. De beslissing van de anonieme vrouw om op internet haar beklag te doen over de lelijke ring wordt in elk geval massaal afgekeurd.

Het is niet bekend of ze inmiddels een nieuwe ring heeft gekregen of dat haar aanstaande heeft besloten om de enige verstandige beslissing te maken over de toekomst van zijn relatie.