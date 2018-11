Regeringsvliegtuig Merkel niet gesaboteerd

„We staan voor een open kerk waarin iedereen welkom is." Dat zeggen predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Nederlandse Kerk (PKN) in een open brief in Trouw. Volgens hen is in hun kerk het homohuwelijk geen enkel probleem.

Geen onderscheid tussen homo's en hetero's

De brief is een initiatief van Op Goed Gerucht, een vernieuwingsbeweging van protestante theologen. Ze reageren met hun brief op het recente besluit van het landelijke kerkbestuur, om het onderscheid tussen het huwelijk van man en vrouw en andere levensverbintenissen te handhaven.