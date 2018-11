NS: Cijfers seksuele intimidatie is 'grijs gebied'

Onacceptabel. Zo noemt de NS de situatie waarin Melanie Kranenburg zich bevond, toen zij in een zo goed als lege coupé te maken kreeg met een opdringerige versierpoging van een medereiziger.

„Onze treinen en stations horen een veilige plek te zijn voor reizigers en medewerkers”, zegt Iris Reshef, hoofd mediarelaties bij de NS. De NS wil niet bekendmaken hoeveel meldingen er per jaar binnenkomen. ,,Seksuele intimidatie valt vaak binnen een grijs gebied en daarom is het lastig een realistische weergave te geven. Navraag leert dat we helaas weleens meldingen binnenkrijgen, maar niet op grote schaal.”

Twee conducteurs op de trein

Wel meet de NS het veiligheidsgevoel van reizigers. In 2015 gaf 80,1 procent van de reizigers aan dat ze het cijfer 7 of hoger geven voor hun veiligheid op het station en in de trein. In 2017 is dat gestegen naar 88 procent. Het afgelopen jaar heeft de NS maatregelen genomen om dat verder te verhogen. Zo zijn er op uitgaansavonden na 22 uur twee conducteurs werkzaam op de trein. Op overige avonden zet de NS flexibele teams in van de afdeling Veiligheid & Service.

„Dat neemt niet weg dat zo’n incident als Melanie beschrijft, helaas kan gebeuren. We kunnen ons goed voorstellen dat dit een nare ervaring was”, vervolgt Reshef.

De NS raadt aan een medewerker aan te spreken in situaties waarin mensen zich onveilig voelen. „Onze conducteurs zijn getraind op alle vormen van geweld en intimidatie. Ze zullen in zo’n geval bijvoorbeeld contact opnemen met de veiligheidscentrale van NS zodat er bij de volgende stop politieagenten of collega’s van Veiligheid & Service instappen.”

Aangifte

Ook kunnen reizigers de politie bellen. Als er aangifte wordt gedaan kan de NS met de politie camerabeelden bekijken. „En stel dat het een bekende van de politie is, bijvoorbeeld een notoire overlastgever, dan kunnen we in uiterste geval een reisverbod opleggen'', aldus Reshef, die reizigers oproept na zo'n situatie ook melding te maken bij de NS.