Klaas Dijkhoff wil meer kerncentrales in Nederland

Kernenergie zou volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff een goede manier zijn voor Nederland om de klimaatdoelen te halen. ,,Wat mij betreft gaan we snel beginnen'', zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in Nieuwsuur. ,,Ik hoop dat we er rationeel naar kijken''.

De uitstoot van broeikasgassen moet de komende jaren verder omlaag. Hierbij is meer opwekken van duurzame energie een van de belangrijkste doelstellingen. De VVD wil kernenergie gaan opwekken in combinatie met zon- en windenergie om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Timing

De uitspraken van de VVD'er komen een dag nadat Arjen Lubach in zijn programma Zondag met Lubach een pleidooi hield om meer kernenergie op te wekken. Het is niet bekend of Klaas Dijkhoff al langer een voorstander was van kernenergie of dat hij toevallig zondagavond naar NPO3 keek. De timing lijkt in elk geval erg toevallig te zijn.

In het fragment van Lubach stelt de cabaretier dat het taboe op nucleaire energiecentrales moet worden doorbroken en hier lijkt hij in de persoon van de fractievoorzitter van de VVD een medestander in gevonden te hebben.

Dijkhoff wijkt met deze uitspraken ook af van het regeerakkoord dat in 2017 is gesloten, hierin komt het woord 'kernenergie' niet voor. In dat document staat dat de klimaatdoelen ook gehaald zouden kunnen worden met alleen wind- en zonne-energie. Er zal dus binnen de coalitie naar steun voor het plan gezocht moeten worden.

Klaasballonnetje

Coalitiepartner D66 ziet niets in het plan. D66-leider Rob Jetten zei serieus naar de voorstellen te willen kijken, maar hij denkt dat er ook nieuwe en betere technieken mogelijk zijn dan kernenergie. Ook GroenLinks ziet het niet zitten. ,,Het is een van de inmiddels befaamde Klaasballonnetjes: iets zeggen wat totaal onrealistisch is, om maar een VVD-standpunt in het nieuws te krijgen. Veel herrie, maar aan het eind van de dag is er niets veranderd'' zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver op Twitter.

Het bouwen van meer kerncentrales zal op korte termijn weinig veranderen aan de CO2-uitstoot in Nederland. Deze centrales kosten een hoop geld en zijn niet over een paar jaar klaar. Geschat wordt dat het bouwen van een moderne kerncentrale tussen de 11 en 14 jaar zal duren. Ze zullen dus pas na 2030 operationeel zijn, mochten ze er komen.

Nederland heeft van oudsher in vergelijking met andere landen vrij weinig kerncentrales. De enige operationele kerncentrale van ons land staat in het Zeeuwse Borselle en is vrij bescheiden van omvang. Hij werd in 1973 opgeleverd en staat op de nominatie om gesloten te worden, in 2033 zou de sloop moeten beginnen.