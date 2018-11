HP-magie keert terug in Utrecht

Ja, het is echt waar! Haal je toverstaf, mantel, hutkoffer, uil (of kat, vooruit) en bezemsteel maar uit trapkast. De magische wereld van Harry Potter is (eindelijk) terug in Utrecht.

Heb jij na de expositie in de Jaarbeurs en de pop-up store op Centraal nog geen genoeg kunnen krijgen van Harry Potter, dan is er goed nieuws. Er opent vrijdag namelijk een pop-up store in Hoog Catharijne. Hoelang die er staat? 9 ¾ weken natuurlijk.

Officieel opent de winkel pas om twaalf uur, maar Metro mocht alvast even een kijkje achter de schermen nemen.

Stampvol

Met een sprintje – kennelijk gaat het dan makkelijker – gaat Metro van de drukte van Hoog Catharijne de toverwereld binnen. Een droom die waarheid wordt, wie wachtte er nu niet op zijn elfde verjaardag op de uil die nooit kwam. Hevige teleurstelling alom, maar je zult moeten leren leven met het feit dat je een dreuzel bent. Maar vandaag kun je dat gelukkig even vergeten.

Je stapt namelijk de wereld van Harry Potter binnen! Laat je niet afleiden door medewerkers die nog snel de laatste boxen op hun plek zetten, voel je even verwonderd als Harry toen hij voor het eerst de Wegisweg zag. „Nu is het hier nog leeg”, vertelt creative producer Roos Lindhout. „Maar ik verwacht eigenlijk dat het hier straks echt stampvol staat”, Samen met uitgever De Harmonie heeft Store for Brands de pop-up store gerealiseerd. Ondertussen vragen tientallen mensen of ze al even binnen mogen kijken, maar helaas, ze moeten geduld hebben.

Terwijl in de winkel de laatste slangen in kasten worden gelegd, legt Lindhout uit waarom deze winkel er nu staat. „Dat heeft te maken met het twintigjarig bestaan van de boeken. Harry Potter en de Steen der Wijzen kwam namelijk in 1998 uit, precies twintig jaar geleden. En dat konden we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.”

Nieuwe generatie fans

En ter ere van „twintig jaar magie” is er een nieuwe editie uitgekomen van de boeken, speciaal gemaakt voor het jubileumjaar. „Dit is wel het pronkstuk”, aldus Lindhout, gebarend naar de enorme stapel boekenboxen die eigenlijk niet over het hoofd te zien is. Maar, hoewel er natuurlijk merchandise te krijgen is, is de store niet louter bedoelt als etalage. „We willen eigenlijk alle Harry Potter-fans een podium geven om deze reeks te eren.”

Want fans zijn er (nog steeds) genoeg in Nederland. „Dit is iets wat van generatie op generatie gaat. De mensen die vroeger opgroeiden met Harry Potter, lezen het nu aan hun kinderen voor. We zien echt een nieuwe generatie fans.”

Als je verder de store in loopt, kom je grote fauteuils tegen. Naast een ‘knisperend haardvuur’ kun je hier zitten om alles even in te laten zinken. „En natuurlijk alvast te lezen”, voegt Lindhout toe. Vooruit, je mag je ogen hier best even sluiten en doen alsof je in de toren van Griffoendor zit. Alsof naast je een doosje Smekkies in alle Smaken staat, je nog dertig centimeter aan huiswerk moet maken en later even een potje Zwerkbal gaat spelen.

Afdelingsbeker

Daaraan grenst de Muggle Wall, waar één ding centraal staat: vertel wat Harry Potter voor jou betekent. „Ik denk dat dit over twee dagen volledig volgeschreven staat”, wijst Lindhout naar de nu nog maagdelijk witte muur. Ze nodigt Metro uit om als eerste een boodschap op te schrijven, waar we natuurlijk graag gehoor aan geven. Want als er een boekenserie is die we meer dan twintig keer gelezen hebben, is het deze wel.

Voor Lindhout zelf is de store ook een magisch momentje. „Harry Potter is voor mij echt een next level fantasiewereld, waar je helemaal in kan kruipen. Ik zou zo graag willen dat het een echte wereld was en dat proberen we nu hier te creëren. De fantasie die iedereen in zijn hoofd heeft, hier waar te maken.” Vandaar ook de grote buizen waar je afdelingspunten voor je huis kunt ‘verdienen’. „Iedereen kan een muntje gooien in de buis van zijn of haar huis, het huis met de meeste muntjes heeft dan de afdelingsbeker gewonnen”, vertelt Lindhout. De verslaggever van dienst gooit er subtiel een muntje bij Griffoendor in. Moge het beste huis winnen.