Hoe jongeren regelen dat wonen betaalbaar blijft

Wonen is er de laatste jaren niet goedkoper op geworden. Wat heet! Het blijft nog wel een tijdje zo, melden deskundigen. Ooit was het allemaal veel gemakkelijker. Je kocht een huis, je nam een hypotheek waarin alle bijkomende kosten waren meegenomen en je trok de rente van de belasting af. Hoe je je lening na 30 jaar ging aflossen? Dat was geen zaak voor de fiscus. Woninghuren stegen ondertussen maar een beetje met de prijsindex mee.

Jongeren de dupe

Maar ja, we zijn in 2018 aanbeland. Woonlasten zijn voor de meeste mensen nu veruit de grootste kostenpost van de maand. Vooral jongeren hebben of krijgen te maken met allerlei barrières. Ongewenst, maar we moeten er mee dealen. De belangrijkste punten waar de jonge generatie tegenaan loopt:

• Renteaftrek geldt alleen nog voor hypotheken die in 30 jaar worden afgelost.

• je mag niet méér lenen dan de waarde van het huis (je hebt dus altijd eigen geld nodig om een huis te kopen).

• Huren is geen goed alternatief, want de huurprijzen rijzen de pan uit.

Het begint nog maar net

En dan te bedenken dat het nog maar een jaar of tien geleden is, dat de huizenmarkt volledig in elkaar klapte. De gemiddelde prijs voor een huis daalde enorm. Dat was niet leuk voor heel veel mensen, maar wel voor een jongere die net wat meer kans op een eigen huisje had dan nu. Het duurde echter niet lang. De crisis hield jaren aan, maar de woningprijzen werden voor jongeren al snel weer onbetaalbaar.

Oplossingen (1)

Metro pakte het voor jongere moeilijke onderwerp al eens op en kwam vorig jaar onder meer tot de volgende tips voor de jonge durfal op de woningmarkt.

• Kijk of je in aanmerking komt voor een starterslening (een tweede hypotheek voor als je droomhuisje net buiten bereik is. Je kunt hiermee maximaal 20 procent van de koopsom financieren).

• Sluit een hypotheek af bij familie of vrienden. Hebben je ouders veel spaargeld? Vraag hen of ze je een hypotheek willen verstrekken.

• Vraag om een belastingvrije schenking, mocht je toevallig een ouder of suikeroom hebben die zo’n schenking wil doen.

• Koop een huurwoning (steeds meer wooncorporaties verkopen een deel van hun huurhuizen).

Oplossing (2): de planner

Zoals gezegd: hoe lastig al die financiële barrières ook, het is voor de jeugd even niet anders. Hoe kun je dan regelen dat je nu én straks betaalbaar kunt wonen en daarbij nog een beetje plezierig kunt leven? Het antwoord heeft een gecertificeerd financieel planner van de Federatie Financieel Planners. Die kan je helpen met een duidelijk overzicht en oplossingen. Handig voor de jonge generatie, want beginnen met een financieel overzicht en structuur is het spreekwoordelijke halve werk.

Parate kennis

Een gecertificeerd financieel planner kan je helpen op tal van onderdelen. Als het maar om geld en bijbehorende regels gaat uiteraard. Hij kan je bijpraten over de huidige stand van zaken rond hypotheken. Wanneer vervalt voor jou bijvoorbeeld de renteaftrek? Ook kan de planner met jou bespreken of een huis huren beter is of niet. Weet hij snel welke financiële mogelijkheden je hebt om te kopen. Onderzoekt hij welke risico’s je loopt als je als jonge eigenaar van een huis langdurig ziek of arbeidsongeschikt wordt. En kan hij overzicht krijgen in je maandelijkse bestedingsruimte als je huurt.

Kortom, samen met jou vindt de gecertificeerd financieel planner uit hoe je leven betaalbaar en een beetje leuk blijft ondanks het dure wonen waarmee een jonge generatie in Nederland te kampen heeft. Ook al is het voor iedereen wat ingewikkeld tegenwoordig, de financieel planner helpt je op weg.