2 miljoen Nederlanders hebben last van rug of nek

Twee miljoenen mensen in Nederland hebben last van rugpijn of nekpijn. Vorig jaar nog hadden 1,1 miljoen vrouwen en 858.600 mannen last van hun nek of rug. Dit blijkt uit recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, opgemaakt uit gegevens bekend bij huisartsen. Zij hebben laten weten dat nooit eerder de grens van twee miljoen klachten werd doorbroken.

Hernia

In 2017 kwamen er 80.000 meer klachten binnen dan het jaar daarvoor. Dat komt neer op 1500 nieuwe gevallen per week. Volgens het RIVM is de kans groot dat het aantal gevallen van mensen met nek -en rugklachten nog hoger ligt. Naar schatting zouden 1,3 miljoen mensen hun klachten onderschatten en daarom in plaats van naar de dokter, direct naar de fysiotherapeut, of oefentherapeut gaan. Ook maakt een deel van de mensen helemaal geen gebruik van zorg.

De meest voorkomende vorm van rugpijn is de hernia. Het AD schrijft dat de klachten toenemen naarmate de patiënt ouder wordt. Het is vaak moeilijk een specifieke oorzaak aan te wijzen, maar volgens het RIVM spelen onder meer leeftijd, lichamelijke fitheid, en kracht van rug-en buikspieren een rol.

Niet meteen naar de dokter

Tevens kan het beoefenen van een zwaar beroep, waar fysiek zwaar werk zoals tillen, buigen, draaien, duwen, en trekken bij de dagelijkse gang van zaken hoort, bijdragen aan een zwakke rug en, of nek. Toch blijkt niet alleen een fysiek zwaar beroep een boosdoener te zijn. Ook beeldschermwerk is sinds kort een risicofactor. En chiropractoren denken dat het vele stilzitten er mee te maken heeft. „We zien het allemaal in onze omgeving: mensen die massaal, en vaak op jonge leeftijd, uren achtereen in starre houdingen zitten of hangen met hun gsm, op de laptop, voor de tv in een auto en op de zaak een bureau” aldus voorzitter Gitte Tønner van de Nederlandse Chiropractoren Associatie.

Meteen na de dokter gaan na het optreden van de eerste pijntjes is niet nodig. Volgens de huisartsen is het het beste gewoon te blijven bewegen en je dagelijkse gang van zaken voort te zetten. Blijven de klachten aanhouden, dan is het verstandig een fysiotherapeut te laten helpen.