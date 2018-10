Overvallers komen later terug op advies winkelier

In het Belgische Montignies-Sur Sambre, in de buurt van Charleroi, is een overval op een wel heel bijzondere wijze verlopen. De zes daders probeerden de eigenaar van een e-sigarettenschop geld afhandig te maken, maar kregen te maken met een dappere winkelier. Hij suggereerde dat het beter was als de daders later terug zouden komen, omdat er dan meer geld in de kassa zou zitten.

Wapens

De overvallers luisterden naar de winkelier en vertrokken weer. „Je pleegt toch geen overval om 15.00 uur in de middag. Dat is hetzelfde als om 05.00 uur in de ochtend een krantenwinkel overvallen. Rond 18.30 uur moet je me overvallen. Dan kun je gemakkelijk 1.000 euro buitmaken, of zelfs meer” aldus Didier, de winkelier.

Didier vertelt aan het Nieuwsblad dat twee van de zes daders hun trui omhoog trokken om hun wapens te laten zien, en dat op het moment van de overval geen klanten aanwezig waren in de winkel.

Niet zo gek

Nadat de overvallers vertrokken waarschuwde Didier de politie. Bij de politie dachten ze dat de overvallers niet zo gek zouden zijn om terug te keren, maar daar kregen ze ongelijk in.

De bende keerde ‘ s avonds terug. Nog voordat het laatste geld uit de kassalade werd gepakt was de politie al ter plaatse. Een overvaller werd ter plaatse meteen overmeesterd, de andere vijf gingen er vandoor, maar konden later alsnog worden aangehouden. Onder hen was ook een minderjarige aanwezig.