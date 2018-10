Ontvoerde Vlaamse jongen teruggevonden in Nederland

Jonge vrouwen die in 2019 zeventien worden zijn dan dienstplichtig, dat heeft de Eerste Kamer besloten. De kamer nam daar dinsdagmiddag een wetsvoorstel voor aan.

Dreiging

Dat betekent dat in 2019 niet alleen jongens, maar ook 17-jarige meisjes een brief van defensie krijgen met de melding dat ze dienstplichtig zijn. Dit is overigens niets nieuws, de dienstplicht is in Nederland namelijk nooit afgeschaft. „Alleen de opkomstplicht is opgeschort”, legt woordvoerder van Defensie Klaas Meijer uit. „Mocht er in de toekomst namelijk wél een dreiging zijn die dermate erg is dat een oproep noodzakelijk is, kan de opkomstplicht weer ingesteld worden.”