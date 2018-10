'Maak een verplichte filmlijst voor scholieren'

Als het aan Cinekid-directeur Floor van Spaendonck ligt, moet er voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren naast de verplichte literatuurlijst een filmlijst komen. „In een tijd waar er zoveel media is, moeten we de jeugd goed opvoeden.”

Deze week heeft het noorden en midden van het land herfstvakantie. Voor jonge filmliefhebbers betekent dat: het Cinekid Festival. Kinderen tot en met veertien jaar leren kunnen op bijna veertig locaties in het land bijzondere en opvallende films en televisieproducties bekijken.

Maar dat zou de jeugd veel meer moeten doen, vindt Van Spaendonck. „Kinderen kijken nu al veel naar media, maar echt goede filmeducatie ontbreekt vaak nog op scholen. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Het is goed voor de taalontwikkeling, de eigen ontwikkeling, maar ook om andere media te leren begrijpen.”

Kijklijst

Om scholen te helpen bij filmonderwijs, adviseert ze een filmlijst. Zo’n lijst is er al voor boeken; de literatuurlijst. „Een filmlijst is een lijst van films die ieder kind gezien moet hebben.”

Op de lijst voor basisschoolkinderen zouden films als De Lego Film en Dikkertje Dap op de lijst moeten komen te staan. Maar ook klassiekers, zoals The Kid (een film uit 1921) en Le ballon rouge (1956). „Vanaf een jaar of tien gaan kinderen zich richten op volwassen films en ook gaan kijken naar cinematografie: hoe is de film gemaakt, wat is de kwaliteit en hoe is de opbouw."

Emoties

„Daarnaast is het zo goed voor de eigen ontwikkeling van de jongeren", gaat Van Spaendonck verder. „Ze leren andere culturen kennen, maar ook verhaallijnen en boodschappen. Tijdens de les kan dan behandeld worden wat de emoties van de karakters zijn. Waarom was het meisje verdrietig? Was er schaamte? Dat kan jongeren erkenning geven.”

Verplichte films voor jongeren zijn wat Van Spaendonck betreft in ieder geval Billy Elliot (2000) en Girl (2018). „Girl is een Vlaamse productie over een transgender jongen die een meisje wil worden. Als kijker word je geconfronteerd met de ontwikkelingen die deze tiener meemaakt. Een must voor iedere tiener om te kijken.”

Films kunnen in de klas worden gezien en besproken, adviseert ze. „Dat is het mooie van een film, je kunt er met z’n allen naar kijken.” Bij Nederlands bijvoorbeeld, of bij andere vakken. „Zie het bekijken van films als een extra tool op school.”