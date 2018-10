Koop versnipperd Banksy-schilderij gaat gewoon door

Versnipperd of niet, de koop van het Banksy-schilderij Meisje met Ballon gaat gewoon door. Een vrouwelijke Europese kunstverzamelaar kocht het kunstwerk voor 1,2 miljoen euro. Toen de koper het doek binnen dacht te hebben, versnipperde het doek zichzelf met een ingebouwd mechanisme.

Kunstgeschiedenis

Het bekende doek van de kunstenaar was één van de meest gewilde projecten bij een veiling in Sotheby's, Londen. Banksy plaatste later een video op zijn Instagram, waarop te zien was hoe de papierversnipperaar werd ingebouwd in de lijst. Volgens kunstkenners zou de waarde van het kunstwerk alleen maar zijn gestegen omdat er nu sprake is van een stukje kunstgeschiedenis.

De koper heeft aan Sotheby's laten weten dat ze eerst gechoqueerd was toen ze haar net gekochte doek versnipperd zag worden. Later besefte ze dat waarschijnlijk een stukje kunstgeschiedenis in haar bezit zou krijgen.