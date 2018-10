Hangen, zitten en werken in de trein van de toekomst

Een plek om nonchalant tegen het raam te leunen, een ‘bar’ om met je laptop aan te werken en nooit meer een lege telefoon. Treinreizen kan er binnen tien jaar heel anders uit gaan zien. Om de reis comfortabel te houden voor de grote hoeveelheid extra reizigers die er in de toekomst bijkomen, ontwikkelt de NS een nieuwe treininrichting. Het eerste ontwerp werd gisteren tijdens de Innovation Expo in Rotterdam gepresenteerd.

Alsof de spits op Amsterdam Centraal z’n hoogtepunt heeft bereikt. Zo druk is het in de stand van de NS, op de beurs over innovatieve oplossingen om de mobiliteit in Nederland te verbeteren. Bezoekers komen naar de stand om het treininterieur van de toekomst te bekijken door een virtual reality-bril (VR). Een ervaring die weinig bezoekers willen missen.

Zitten op verschillende hoogtes. De NS wil de krappe ruimte zo efficiënt mogelijk benutten. Foto: NS

,,Het is echt ongelofelijk druk’’,zegt Joost van der Made van de NS. ,,De treininrichting staat dicht bij de mens. Bezoekers zijn benieuwd hoe hun reis er in de toekomst uit ziet.’’

Een vraagstuk dat ook de NS maar al te goed kent. Want met 1,2 miljoen reizigers die dagelijks van de trein gebruik maken en de voorspelling dat dit aantal explosief gaat toenemen, is het een van de belangrijkste uitdagingen in het openbaar vervoer. Van der Made: ,,Meer spoor kan maar in beperkte mate worden bijgebouwd en we kunnen ook geen extra laag op de dubbeldekker plaatsen. We moeten het zoeken in een efficiënte dienstregeling en een interieur waarmee alle ruimte goed wordt benut.’’

Hippe hangplekken

En daarbij komen architectenbureau Mecanoo en projectinrichter Gispen goed van pas. De partijen hebben samen met de NS de interieurvisie ontwikkeld, waarin nog wel een paar vierzitsbankjes zijn overgebleven, maar het meeste meubilair toch is vervangen voor hippe hangplekken, pilaren om tegen te leunen en stoelen op verschillende hoogtes.

Ook werken op je laptop kan in de trein van de toekomst. Foto: NS

,,Eigenlijk is het huidige interieur van de trein wat ouderwets’’, vertelt prijswinnend architect Francine Houben van Mecanoo. ,,De vele vierzitsplekken suggereren dat mensen vooral samen reizen, misschien ooit bedacht met het oog op het gezin. Maar tegenwoordig reist de grootste groep mensen alleen. De nieuwe inrichting is aangepast op de reiziger van nu.’’

Koffers

Het nieuwe interieur is ontstaan uit een analyse over het gebruik van de trein. Zo bleek dat reizigers de trein het vaakst via de voor- of achterkant betreden. Daarom is er op deze plekken meer ruimte om te staan en kunnen reizigers koffers en (vouw)fietsen efficiënter opbergen.

Voor Houben lag de grootste uitdaging vooral in de regelgeving. ,,In de trein heb je logischerwijs te maken met veiligheidsmaatregelen. Waar je in het vliegtuig een gordel draagt, moet de trein zo ingericht worden dat mensen zich kunnen vasthouden als iemand bijvoorbeeld aan de noodrem trekt. Ook moet de conducteur goed overzicht kunnen hebben. Daar hou je rekening mee.’’

Prullenbakken

Overigens lijkt de nieuwe inrichting niet te beschikken over prullenbakken, maar daar wordt volgens Joost van der Made nog aan gewerkt. ,,Zeker met het oog op afvalscheiding is dat een onderdeel dat we nog verder gaan uitdiepen.’’

Wel is er volop aandacht voor stopcontacten. ,,Uit onze analyse blijkt dat reizigers twee essentiële reisbenodigdheden hebben: oplaadpunten voor hun telefoon en koffie. Stopcontacten dragen bij aan het eerste onderdeel. Koffie is nog een onderdeel waar we over nadenken. Een van de opties is een app waarmee we reizigers kunnen attenderen op hun overstaptijd en de dichtstbijzijnde plek om koffie te halen.’’

De NS hoopt in 2025 een nieuwe treininrichting te kunnen toepassen. Volgend jaar wordt duidelijk welke onderdelen uit de interieurvisie kunnen worden gebruikt.