Dreumes van 16 maanden valt van balkon in Dordrecht

In Dordrecht is maandagavond een dreumes van 16 maanden oud van een balkon naar beneden gevallen. Het kind raakte ernstig gewond.

Het ongeluk gebeurde volgens het AD in de H.F. Tollensstraat in Dordrecht. Volgens de politie zou het gaan om een ongeluk en is er geen sprake van opzet. De dreumes is zonder dat de ouders het doorhadden het balkon van de woning opgekomen en viel vanaf daar vijf meter naar beneden.

Er is zowel ambulance als een traumahelikopter op het ongeluk afgekomen. Per ambulance is het jonge kind naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het nu met het kindje gaat en om wat voor verwondingen het gaat, kan de politie nu geen uitspraken over doen. ,,In elk geval is er sprake van ernstig letsel", aldus de politie.