Directeur Stint: Bizar hoe je wereld kan veranderen

Eerder deze week werd bekend dat Edwin Renzen, de eigenaar van het bedrijf dat de Stint produceert faillissement heeft aangevraagd. Maandagavond zat hij bij het tv-programma Pauw om te praten over het ongeluk met de stint en het faillissement.

Aan Jeroen Pauw vertelde hij: ,,Het is best wel bizar hoe in je in zes weken tijd de wereld ziet veranderen. Mijn eigen wereldje dan. Als iemand zegt: Het was een grap, dan zou ik het echt geloven." Na het fatale ongeluk op 20 september in Oss heeft de minister van Infrastructuur uit voorzorg besloten dat de stints niet meer op straat mogen. Bij een aanrijding tussen de stint en een trein kwamen vier kinderen om het leven, een ander kind en een begeleider raakte zwaargewond.

Direct naar plek van ongeluk gegaan

Edwin is direct naar de plek van het ongeluk in Oss gegaan. ,,Ik stond met een collega op Schiphol, klaar om te boarden, en toen kwam dat bericht binnen. Even later kregen we te horen dat het een Stint was, en toen stonden we verbaasd te kijken met een kop koffie en ontzettend veel tranen.” De ondernemer vroeg zich direct af wat er gebeurd kon zijn en of er iets mis was met de Stint, maar dat is nog steeds niet duidelijk.

Ook praten Jeroen Pauw en Edwin Renzen openlijk over de productie en de keuring van de stint. De kijkers vinden het dapper dat de directeur open en eerlijk praat over de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Hier kun je de volledige aflevering terugkijken.