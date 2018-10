Beste resultaat ooit voor Nederlandse volleybalsters

De eerste Nederlandse kiwi is geboren! En nee, we hebben het niet over die groene vrucht. Het is de eerste keer dat deze bruine loopvogel in een Nederlandse dierentuin is geboren. In Avifauna kroop na een lange broedtijd van 80 dagen onlangs een jong uit het ei.

De eerste weken was het reuze spannend. Na 14 dagen horen kiwi’s al helemaal zelfstandig en onafhankelijk van hun vader te zijn. Vader, zeg je? Ja dat klopt, de moeder laat het broeden en verzorgen namelijk helemaal aan de vader over. Gelukkig gaat het goed met het dier en is de kiwi kerngezond!

Trots