3 manieren om zelfonderzoek naar borstkanker te doen

Oktober, de maand die in het teken staat van borstkanker. Vanaf je vijftigste kun je meedoen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, maar ook voor die tijd is onderzoek doen belangrijk. Man, vrouw, jong, oud iedereen kan borstkanker krijgen. The National Breast Cancer Foundation legt je uit hoe je het beste zelfonderzoek kunt doen.

1. In de douche

Als je onder de douche staat en toch je lichaam wast, kun je net zo goed even een zelfonderzoek doen. Het is heel simpel. Plaats je vingers aan de rand van je borst en beweeg ze in cirkels van buiten naar binnen, dus richting je tepel. Doe dit bij beide borsten en vergeet vooral je oksels niet! Als je een knobbel voelt kun je het beste even langs de huisarts gaan. Een knobbel betekent echter lang niet altijd dat je borstkanker hebt.

2. Voor de spiegel

Een spiegel hebben we allemaal wel in huis, toch? Ga voor de spiegel staan met je armen langs je lichaam. Kijk naar je borsten in de spiegel. Houd je armen vervolgens boven je hoofd en kijk weer naar je borsten. Zie je een verandering in de vorm, knobbels of deukjes in je borst? Plaats vervolgens je handen op je heupen en span je borstspieren aan. Check weer of je een verandering in vorm, knobbels of een deuk ziet.

3. Liggend

Ga platliggen en leg een kussen onder je rechterschouder. Leg je rechterarm naar achteren langs je hoofd. Beweeg vervolgens met de vingers van je linkerhand in cirkels over je rechterborst en oksel. Van buiten naar binnen. Dit herhaal je bij je linkerborst en oksel.