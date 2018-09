Vrouw heeft na wilde stapavond schildpad in vagina

Heb je een wilde zaterdagavond op de planning staan? Zo bijzonder als de stapavond van een Britse vrouw in Tenerife gaat het in ieder geval (hopelijk) niet worden.

De vrouw wordt namelijk ondervraagd op het politiekantoor, nadat ze met flinke pijn bij de dokter terechtkwam. De pijn bevond zich in de onderste regionen van haar romp. Toen de dokter een kijkje nam vond hij een schildpad in de vagina van de vrouw.

Stapavond

Het personeel van de spoedeisende hulp op het Spaanse eiland belde direct de politie, nadat deze bizarre ontdekking werd gedaan. De vrouw, die niet bij naam wordt genoemd, vertelde de agenten dat ze zich een beetje naar begonnen te voelen na een avond stappen met wat Britse vrienden een paar dagen eerder, maar dat ze geen idee had hoe het dier terecht was gekomen waar hij zat.

De dokter zag in eerste instantie een vaginale infectie veroorzaakt door een reptiel, daarna vond hij het overleden dier zelf. Hoe groot de schildpad was, is niet bekend gemaakt. Het bericht stond in verschillende Spaanse kranten en lezers konden het niet geloven, maar de politie bevestigt dat dit echt is gebeurd.

Meer aparte spullen

De vrouw is echter niet de enige met aparte voorwerpen in haar lichaam: in Amerika maakten dokters een lijst met rare dingen de ze vonden in de lichamen van vrouwen. De meest voorkomende items waren zeep, dopjes van deodorantbussen en penisringen.

In juli zou een vrouw zelfs een verlovingsring in een Kinder Surprise-ei hebben gestopt en dit ei in haar vagina hebben verborgen. Waarom? Simpelweg omdat ze hoopte dat haar vriend haar met zijn vingers zou bevredigen en zo het ei zou vinden. Aanzoek compleet. Wat ze niet had verwacht is dat het ei vast zou komen te zitten en ze in het ziekenhuis belandde. Aanzoek mislukt, maar wel voor altijd een bijzonder verhaal.