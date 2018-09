Lerares ontslagen na misplaatste berichten over Oss

Een lerares van de Haagse basisschool CBS De Spiegel is ontslagen naar aanleiding van uitingen op social media. De juf reageerde op grove wijze op de treinvertragingen door het ongeluk in Oss.

Een van de berichten van de inmiddels ontslagen lerares / Screenshot

Ontslag

„Ja die kutkinderen die er onder gaan liggen gaan liggen ook altijd in Oss..." Dat schrijft de lerares van groep 6 op Facebook. Aanleiding voor directeur Rene van der Hoek, om haar op staande voet te ontslaan. „Als school nemen we met klem afstand van dit soort uitspraken. Binnen onze organisatie worden dit soort uitspraken niet geaccepteerd. Er is dan ook besloten om per direct afscheid te nemen van deze leerkracht", schrijft Van der Hoek op de website van de school.

Het bericht van de lerares leidde volgens de school tot zeer veel mailtjes en telefoontjes uit het hele land. „Vanaf dat moment (na plaatsing) is dat bericht duizenden keren verontwaardigd gedeeld."

Gehacked

De lerares zegt dat haar Facebook gehackt was en ze zelf de berichten niet heeft geplaatst. De school doet daar nog onderzoek naar.

Ze is overigens niet de enige die zich respectloos uitlaat over het treindrama in Oss. Op social media wemelt het van de screenshots van berichten, met daarin 'grappen' of 'leuke opmerkingen'.

Onderzoek

Het onderzoek naar het ongeluk is nog altijd in volle gang, het is namelijk nog altijd onduidelijk hoe het heeft kunnen gebeuren. De politie spreekt onder meer met getuigen, onderzoekt de elektrische bakfiets en bekijkt camerabeelden.