Kinderen kopen auto die pa wegdeed om ma te redden

Het enige waar de 47-jarige Wesley Roan meer van houdt dan van zijn Ford Mustang GT uit 1993, is zijn gezin. Toen zijn vrouw Laura zeventien jaar geleden de diagnose eierstokkanker kreeg, twijfelde hij dan ook geen moment. De auto ging de deur uit om de medische kosten te kunnen betalen.

De zoon van het gezin, Jake, herinnert zich volgens Fox nog helemaal hoe het was om in de bijzondere auto rond te rijden. Hij zat dan naast zijn zus Jeni en droomde zelf ooit in de Mustang te mogen rijden. Jake vertelde dat het ,,één van de grootste opofferingen" was die hij zijn vader zag maken voor het gezin. ,,Ik weet hoe erg het hem brak om de auto van hem weg te zien rijden. Het is een dag die ik nooit meer zal vergeten."

De jaren gingen voorbij, Laura werd behandeld en overwon de ziekte. Jake en Leni groeiden op en wisten één ding zeker: pap moet die auto terugkrijgen. Na zeventien jaar had de man niks in de gaten, toen hij ineens geblinddoekt met zijn vrouw en kinderen op een parkeerplaats stond. De blinddoek ging af en de tranen stroomden. Hij zag zijn Mustang terug. Het mooie moment werd gefilmd en op Facebook geplaatst:

Zoon Jake vertelde de San Antonio Express-News dat hij de auto een paar jaar geleden al tegenkwam op de Amerikaanse variant van Marktplaats, waar iemand de Mustang aanbood. Op dat moment kon hij de deal niet rondkrijgen. Maar laatst kwam de advertentie weer voorbij en dat was hét moment waar de jongen op had gewacht. Hij riep zijn zus en haar vriend erbij en met z'n drieën hebben ze geld ingelegd om het bijzondere cadeau te kunnen betalen.

Alsof het nog niet bijzonder genoeg was dat de zoon dezelfde auto weer terugvond op internet, is de reden waarom de verkoper de auto aanbood ook nog eens even bijzonder als triest. Haar eigen moeder had baarmoederhalskanker gekregen en ze hadden geld nodig om de behandelingen te betalen. Het gezin hoopt natuurlijk dat het met deze moeder goed komt, net zoals met Laura, die nu al dertien jaar 'schoon' is verklaard.

Vader Wesley vertelde de Express-News dat de actie van zijn kinderen bewijst dat ze ,,gebalanceerde mensen zijn. Mijn vrouw en ik zijn geslaagd, we hebben productieve volwassenen opgevoed, het is het sterkste, meest indrukwekkende gevoel dat een ouder kan hebben." Jake zegt dat hij niet kan wachten om samen met zijn vader in de auto te rijden.