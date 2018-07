Veel onduidelijkheid over moord Wouter van Luijn

De 34-jarige filmmaker Wouter van Luijn, die afgelopen week in Mallorca om het leven is gekomen, zou het slachtoffer zijn van een brute roofmoord. Er is nog veel onduidelijkheid over zijn moord.

Wouter van Luijn was met zijn vader op vakantie in Mallorca en verbleven in een hotel in Palmanova. De filmmaker zou donderdagavond hebben besloten om te gaan feesten in Calvia. Volgens de lokale krant La Ultima Hora zou Wouter om 04.00 's nachts hebben besloten om naar Son Banya te gaan, een plek die bekend staat om de verkoop van cocaïne.

Wijk die berucht staat om drugshandel

Wouter van Luijn zou contact hebben gezocht met twee Spaanssprekende Pakistani die met hem mee gingen naar Son Banya. Het drietal zou een taxi hebben genomen naar de wijk die berucht staat om de drugshandel. De filmmaker zou een dealer hebben ontmoet en opvallend zijn portemonnee hebben getoond, waar op dat moment 700 euro in zou hebben gezeten. Volgens de lokale krant La Ultima Hora zouden een of twee mensen de filmmaker met geweld hebben proberen te beroven. De klappen die hij kreeg zouden hem fataal zijn geworden.

De wijk Son Banya op het Spaanse eiland Mallorca. Foto: ANP

Door de klappen die Van Luijn daarbij kreeg, zou volgens de lokale krant een aneurysma in zijn hersenen (een plaatselijke verwijding of uitstulping van een slagader) kunnen zijn gebarsten. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Verdachte voorgeleid

De man die vastzit in verband met de dood van filmeditor Wouter van Luijn op Mallorca, wordt maandagochtend voorgeleid bij de Spaanse rechter. Dat bevestigt een woordvoerder van de Spaanse politie.

De wijk Son Banya op het Spaanse eiland Mallorca waar vermoedelijk de Nederlandse filmeditor Wouter van Luijn om het leven gebracht is. Foto: ANP

Naar het ziekenhuis gereden

Er zijn meerdere scenario's over wie de dader zou zijn van de fatale klap. Wouter van Luijn zou naar het ziekenhuis zijn gebracht door een man die hem zag liggen op de weg. De man zag Wouter van Luijn liggen op de de verbindingsweg tussen Son Banya en Son Ferriol en hebben gereden in een Volkswagen Tiguan. Hij verklaarde dat hij een jongen op de grond zag liggen in de buurt van een benzinestation terwijl er meerdere mensen om hem heen lagen. Volgens de lokale krant is de man die hem naar het ziekenhuis heeft gebracht ook degene die is gearresteerd in verband met het onderzoek naar de dood van de filmmaker. De Spaanse politie wil dit niet bevestigen.

Sporenonderzoek van de Spaanse politie is te zien op de auto waarmee Wouter van Luijn naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. De afdeling Moordzaken van de Nationale Politie heeft het onderzoek overgenomen en voorlopig de chauffeur van de auto gearresteerd. Foto: ANP

Eén dader

Volgens een andere rond, het Duitse Mallorca Magazin, zou Wouter niet zijn geslagen door een groepje mannen, maar zou er sprake zijn van één dader. Die zou Wouter al hebben neergeslagen in Son Banya en hem daarna richting Son Ferriol hebben gebracht om geen sporen van het incident achter te laten en hem vervolgens in een gehuurde Volkswagen Tiguan naar het ziekenhuis hebben gereden. Daarna zou hij het verhaal hebben verzonnen dat hij om vijf uur ’s ochtends op de verbindingsweg Camino de la Milana reed, en daar ’vier of vijf jongens’ zag, die Van Luijn zouden hebben aangevallen.

Gouden Kalf-nominatie

Twee jaar na zijn afstuderen aan de Nederlandse filmacademie maakte Van Luijn naam als editor van de roadmovie Rabat: in 2011 de doorbraakfilm van een jonge groep filmmakers en acteurs, waaronder Gouden Kalf-winnaar Nasrdin Dchar. Sindsdien was hij een veelgevraagd editor van tv-series en films, zoals het misdaaddrama Wolf (2013), de komedie Aanmodderfakker (2014) en het voor de Oscars ingezonden Nederlandse drama The Paradise Suite (2015). Wouter van Luijn was onder meer editor van de bekende film Aanmodderfakker uit 2014. Voor zijn montage van Wolf werd hij in 2013 genomineerd voor een Gouden Kalf.