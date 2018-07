'Rutte was zichzelf en zei wat hij wilde zeggen'

Hij was zichzelf, voelde zich op zijn gemak en zei wat hij wilde zeggen. Lichaamstaaldeskundige Frank van Marwijk is enthousiast over de manier waarop Mark Rutte het gesprek aanging met Donald Trump.

„We zagen onze minister-president zoals we hem kennen”, zegt Van Marwijk, auteur van het boek Lichaamstaal, waarin hij onder meer de beruchte handdruk van de Amerikaanse president uitgebreid onder de loep neemt. Zo staat Trump bekend om zijn dominante handdrukken, waarbij hij iemand naar zich toetrekt als hij een handdruk geeft. Maar bij deze handdruk was dit niet het geval, zag Van Marwijk meteen. „De eerste handdruk was soepel en beide handen stonden redelijk rechtop.”

Stropdas

Na de handdruk zaten zowel Trump als Rutte even aan hun stropdas. „Ze vertoonden daarmee spiegelgedrag”, vervolgt Van Marwijk. „Net zoals vogels dat doen als ze hun veren strijken. Met spiegelgedrag laat je zien dat je geen vijandige intentie hebt en vertrouwt op een goede afloop. Dat is een mooi startpunt, want daarmee begin je het gesprek goed.”

Hoewel we weinig gezien hebben van het gesprek, kon Rutte wel zijn statement maken wat betreft het handelsconflict tussen de VS en de EU. Rutte vindt dat het handelsconflict moet worden gedeëscaleerd en hij was volgens Van Marwijk dan ook niet bang om dat duidelijk te maken. „Met open armen legde Rutte zijn opvattingen uit. Daarmee laat hij zien dat hij zich op zijn gemak voelt en eerlijk is. Hij zegt wat hij daadwerkelijk vindt.”

Het is niet de eerste keer dat de twee elkaar ontmoeten, maar het is wel de eerste keer dat Rutte in het Witte Huis ontvangen wordt door Trump. Foto: ANP.

Rutte valt Trump zelfs in de rede als de Amerikaanse president aangeeft dat het nog alle kanten op kan met Europa. „Als we eruit komen is dat positief. En zo niet, dan is dat ook positief”, zegt Trump. Rutte, even opgewekt als altijd, zegt dan: „Nee, niet positief. We moeten er op een of andere manier uit komen.” Van Marwijk: „Rutte laat daarmee heel krachtig aan de wereld zien dat hij voor zijn statement staat.”

Geen plank

Rutte was volgens Van Marwijk een gelijkwaardige partner. „Alhoewel je wel rekening moet houden dat er altijd drie partijen zijn: zijzelf en de media.” Die derde partij vergeten we vaak, benadrukt hij. „Het kan best zo zijn dat zij zichzelf in een ruimte zonder camera’s totaal anders opstellen.”

De relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland is "beter dan ooit", stelde Donald Trump maandag. Foto: ANP.

Alhoewel, vervolgt hij, Rutte zien we altijd hetzelfde: amicaal, hand op de schouder tijdens een handdruk en met een grote glimlach. „Het is knap dat hij, ondanks dat hij weet dat er miljarden mensen meekijken, niet verstijfde als een plank. Dat is zijn kracht die hij ook nu weer niet verloochend heeft.”