Facebook vindt onafhankelijkheidsverklaring racisme

Het logaritme van Facebook heeft een deel van de tekst in de Amerikaanse Declaration of Independence als racistisch gemarkeerd en verwijderd van het platform.

Een lokale Texaanse krant had in het kader van Independance Day, de nationale feestdag van de VS op 4 juli, het historische document uit 1776 op haar Facebookpagina gepubliceerd. In het deel dat niet door de fatsoenscontrole kwam, werd verwezen naar 'genadeloze barbaarse indianen'.

De gewraakte tekst van het document uitgelicht ©Change.org

Excuses

Facebook heeft zijn excuses aangeboden voor het te fanatieke logaritme en de publicatie op een later moment alsnog toegestaan. The Liberty Country Vindicator deelde het document dat werd opgesteld door de founding fathers op Facebook om haar lezers aan te moedigen zich te verdiepen in historische teksten. Het viel ze op dat pagina 10 maar niet online kwam. Even later ontvingen zij een melding van Facebook dat hun update tegen de huisregels was wegens haatzaaiende teksten en schadelijke inhoud.

Casey Stinnet van het Texaanse medium reageert cynisch. „Misschien had Thomas Jefferson moeten schrijven dat de 'oorspronkelijke Amerikanen zich in een uitdagende fase van hun culturele ontwikkeling bevonden'. Helaas heeft hij dit niet kunnen doen. Jefferson stond, net als de meeste Britse kolonisten van zijn tijd, niet bekend om zijn positieve associaties met de inheemse volkeren van het Noord-Amerika", weet de BBC.

Het dagblad heeft op een later moment bevestigd dat Facebook de beslissing terug heeft gedraaid en excuses heeft aangeboden. „Het lijkt erop dat we een fout hebben gemaakt en iets hebben weggehaald dat niet in strijd was met de regels op ons sociale medium. We willen onze excuses aanbieden en hebben de blokkades van zowel de tekst als de account die het publiceerde opgeheven", liet het medium via een tekstbericht weten.