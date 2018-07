Donald Trump schaft positieve discriminatie af

De regering van president Trump wil dat etnische herkomst of ras in het onderwijs geen rol meer speelt bij het accepteren of werven van leerlingen en studenten. De president breekt hiermee met het onderwijsbeleid van zijn voorganger Barack Obama.

Profiteren

Obama was een voorstander van positieve discriminatie, in de VS ‘affirmative action’ genoemd. De voormalig president was van mening dat men zou profiteren van een ‘mix’ van mensen met verschillende achtergronden.

Scholen en universiteiten namen aangemoedigd door de federale regering initiatieven om bijvoorbeeld meer leerlingen te werven onder etnische minderheden.

Richtlijnen

De minister van Justitie Jeff Sessions is in november begonnen de richtlijnen te onderzoeken die de overheid gaf aan onderwijsinstellingen om zonder juridische problemen 'affirmative action' in de praktijk te brengen.

Sessions trekt die richtlijnen nu in, aldus The New York Times. Deze vorm van positieve discriminatie is door het Hooggerechtshof wel beperkt, maar niet als onwettig verklaard. Maar dat verandert mogelijk met het aanstaande vertrek van de gematigd conservatieve opperrechter Anthony Kennedy.