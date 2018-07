Barack Obama komt naar Nederland

Fans van de voormalige president van de VS kunnen in september hun hart ophalen: Barack Obama komt dan naar Nederland om zijn inzichten over leiderschap in een snel veranderende wereld te delen. Dit doet hij tijdens de seminar ‘Forward Thinking Leadership’, georganiseerd door DenkProducties en AFAS Software.

Innovatief leiderschap

Obama zal afsluitend spreken op het seminar dat op 28 september plaatsvindt. De manier van vertellen is in gespreksvorm, gebaseerd op vragen van deelnemers. Waar de seminar precies zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Niet alleen Obama zal deelnemen aan het evenement, maar er zijn ook andere experts in innovatief leiderschap aanwezig. Denk aan bekende ondernemers, maar ook aan wetenschappers en een aantal ‘verborgen helden’.

Obama en Nederland

Obama was de 44ste president van de Verenigde Staten. Obama is wel vaker in Nederland langs gekomen: zo bracht hij in 2016 nog een bezoekje aan het Rijksmuseum en stelde hij dat we ‘erg goed in schaatsen zijn’.