Baby urenlang alleen in bos achtergelaten

In het Amerikaanse Missoula County hebben politieagenten een vijf maanden oude baby gevonden in een bos. De baby zou ongeveer negen uur lang alleen in het donkere en koude bos, waar voor lynxen en beren leven, hebben doorgebracht voor de agenten het kindje vonden om half drie, midden in de nacht. Een man is aangehouden.

Bedreigen

Al eerder op de dag ontving de plaatselijke politie telefoontjes over een man die zich vreemd zou gedragen. Terwijl de politie naar de man op zoek was, volgden nog meer telefoontjes. De man zou ondertussen mensen bedreigen, hij zou een wapen in bezit hebben en steeds naar zijn zakken hebben gegrepen. Eenmaal aangekomen op zijn laatste plaats van bestemming, bleek de man al weg te zijn. Toen werd gemeld dat de vijf maanden oude baby waar hij voor zorgde al een paar uur niet meer gezien was.

Een aantal kilometer verderop werd de 32-jarige man aangehouden. Tegen de politie vertelde hij dat de baby ergens in de bergen lag. Hij leek onder invloed van drugs.

Rompertje

Direct werd een zoekactie op touw gezet om de baby te vinden. Na een aantal uren zoeken, hoorde een agent rond half drie ’s nachts ergens een flauwe kreet van een baby vandaan komen. Een eindje verderop vond hij het kindje met het gezicht naar beneden op de grond. Bovenop de baby lag een stapel stokken en wat ander puin. Hij droeg niet meer dan een nat en vies rompertje.

Volgens de agenten moet de baby zo’n negen uur in het bos hebben gelegen, waar het zo’n 8 graden was. Wonder boven wonder mankeert het kindje, op wat schrammetjes na, niets. Dat bleek in het ziekenhuis waar de baby direct naartoe is gebracht. De man die voor het kindje moest zorgen is gearresteerd en wordt aangeklaagd voor het in gevaar brengen van een kind.