Potvis in de problemen voor kust Den Helder

Géén wapens, géén politie en géén moorden. Dat zijn de drie regels die keihard gelden binnen een exclusief ziekenhuis voor criminelen in Los Angeles. Deze zomer gaat dat hotel open en de manager is Jodie Foster. Huh?

Members only

Natuurlijk speelt wereldster Foster een personage, in dit geval Jean ‘The Nurse’ Thomas. Haar geheime en exclusief ‘members only’-ziekenhuis vol gewonde huurmoordenaars, bankovervallers, gangsters en andere misdadigers heet Hotel Artemis. En zo heet de superspannende actiefilm met Foster ook.

Vanaf donderdag 28 juni draait Hotel Artemis in de Nederlandse bioscopen. Hierboven zie je alvast de trailer van wat de komende maanden dé verrassing van deze blockbusterzomer kan worden.

Sterrencast

Naast Jodie Foster heeft Hotel Artemis een bijzondere cast, vol boeiende namen. Zo zijn onder meer Guardians of the Galaxy’s Dave Bautista, Sterling K. Brown uit Black Panther, femme fatale Sofia Boutella uit Kingsman: The Secret Service en good old Jeff Goldblum (Jurassic Park) in de film te zien.

Filmliefhebbers kijken bovendien naar deze actiethriller uit vanwege de schrijver, Drew Pearce. Hij was ook verantwoordelijk voor Iron Man 3, Mission Impossible: Rogue Nation en Sherlock Holmes 3. Vette actie gegarandeerd!

Bloederige rellen

Géén wapens, géén politie en géén moorden dus. Maar ja, dan barsten in de straten van LA bloederige rellen los en betreedt een legendarische maffiabaas Hotel Artemis. De veiligste plek voor criminelen op aarde is in één klap de gevaarlijkste geworden…