We vertrouwen de politiek én elkaar meer

Het vertrouwen van de Nederlander is het afgelopen jaar op een aantal fronten gestegen. Zo is de blik op de politiek en elkaar (lichtelijk) positiever geworden.

Stijgende lijn

De stijging blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ruim vier op de tien Nederlanders zei het afgelopen jaar vertrouwen te hebben in de politiek, dat is iets meer dan in 2016. Er is net wat meer vertrouwen in de Europese Unie dan de Tweede Kamer; 43 procent is uiterst tevreden over het eerstgenoemde en 41 procent over de Tweede Kamer. Ook deze aantallen zijn hoger dan het jaar daarvoor, toen hadden we het over 36 en 37 procent.

Ook Nederland ziet elkaar steeds meer zitten: 62 procent van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder gaf aan anderen wel te vertrouwen. In 2016 was dat nog 60 procent.

De pers en kerk

Op welke vlakken het vertrouwen dan wél aanzienlijk minder is? Voornamelijk de pers en de kerk: we hebben het in dat geval over 32 en 31 procent. Toch ligt het vertrouwen in de media in Nederland hoger dan in de meeste andere landen, blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse denktank Pew Research Center.

Waarom de uitkomsten in dit onderzoek positiever zijn dan bij het CBS, ligt aan de vraagstelling, meldt Pew-onderzoeker Laura Silver tegenover het NRC. Waar het CBS letterlijk vraagt naar het vertrouwen in de media, vroeg dit onderzoek: hoe vind je dat de media op verschillende vlakken presteert?