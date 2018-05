Lees de Metro van donderdag 24 mei nu al online

Zestien stationspiano's bespelen binnen een dag. Dat was het doel van de Zwolse muzikant Hans Jansen. Door vertraging met de trein kon hij zijn record nèt niet vestigen. Hij miste de piano in Enschede.

Jansen noemt de vertraging een 'minideukje' in het geheel. ,,Eigenlijk zie ik het niet eens als een domper. Ik heb mijn doel ruim behaald, ik heb mijn verhaal kunnen vertellen en het was gewoon een waanzinnig gave dag.''

Wicked Game

De muzikant - in het dagelijks leven docent - werd beroemd toen hij eind vorig jaar door een voorbijganger werd gefilmd terwijl hij de stationspiano in Zwolle bespeelde. Voor hij het wist ging zijn versie van Chris Isaac's 'Wicked Game' viral. Sindsdien droomt hij ervan om alle stationspiano's van Nederland te bespelen. Dinsdag ondernam hij zijn poging, samen met Guus van de Wetering van de NS, die de dienstregeling in de gaten hield.

,,We hadden een ontzettend strak tijdschema. Ik denk dat negentig procent van mijn collega's heeft gezegd: Guus, dit gaan jullie niet redden. Maar die hele dag verliep hartstikke soepel. We waren elke keer op tijd. Totdat we in de trein zaten vanuit Arnhem naar Enschede. We strandden in Hengelo omdat er een defecte trein stond tussen Hengelo en Enschede.''

Pech

Jansen vult aan: ,,Mensen zeggen: Jahoor, dat heb je weer met de NS. Maar het is overmacht, het had net zo goed kunnen gebeuren op de weg. Het is gewoon pech.''

In Hengelo maakten Jansen en Van de Wetering een besluit. ,,We konden Enschede overslaan en iets te vroeg op de andere stations (Zwolle, Groningen en Leeuwarden) arriveren. Of we konden een taxi nemen naar Enschede met het risico dat we te laat zouden komen op de andere stations. We zijn voor de eerste optie gegaan, ook omdat Zwolle mijn thuisstad is, die ik niet graag wilde missen.''

Ondanks de gemiste piano in Enschede, kijkt Jansen goed terug op zijn recordpoging. ,,Het was fantastisch. Ik ben een dankbaar mens.''