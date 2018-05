KNMI waarschuwt het zuiden voor flinke onweersbuien

In Amsterdam is vannacht een bezoeker van het Faralda Crane Hotel om het leven gekomen. De persoon viel op de NDSM-werf, waar het hotel gelegen is, door onbekende oorzaak van grote hoogte naar beneden. Op dat moment vond er een feest plaats op de eerste verdieping van het hotel. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en of het feest een link had met het overlijden van de bezoeker.

Ruzie

Het drama gebeurde even voor vieren. Volgens een betrokkene is het slachtoffer een man die het feest bezocht en viel hij naar beneden vanaf een ruimte buiten. Het feest vond binnen plaats, meldt het AD. Twee getuigen melden aan AT5 dat er vlak voor de valpartij een ruzie was ontstaan. De betrokkene die het AD sprak kan dat niet bevestigen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd en heeft aanwezigen van het feest verhoord.

Alle scenario's open

De hulpdiensten kwamen massaal op het incident af. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar die hulp mocht niet meer baten. Het onderzoek is in volle gang en de politie zegt alle scenario's open te houden.