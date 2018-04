Koning bedankt Groningen voor geweldige Koningsdag

Hoe houd je de hoofdstad schoon tijdens Koningsdag? Emiel de Booij, projectleider schone evenementen van de gemeente Amsterdam, heeft er zijn missie van gemaakt. Voor hem geen bier, polonaises of vrijmarkt op deze nationale feestdag. De Booij scheurt liever met zijn scooter door de stad om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk wordt opgeruimd.

,,Als mensen de dag na Koningsdag hun gordijnen opentrekken, wil ik dat zij nergens aan kunnen merken dat het gisteren een groot feest was. Dat is mijn ultieme doel'', stelt de onvervalste Amsterdammer. De Booij heeft drie jaar geleden zijn beleid geïntroduceerd waarmee de stad al tijdens het evenement wordt schoongehouden.

Prullenbakken

,,We hebben sindsdien veel meer prullenbakken, veel meer mensen die bezoekers op hun afval wijzen en we proberen zoveel mogelijk te recyclen. Zo hebben we bijna in elk stadsdeel een container staan waar mensen hun niet verkochte spullen naartoe kunnen brengen. Een deel brengen we naar de kringloop, een ander deel scheiden we als afval.''

Sindsdien is het volgens De Booij een stuk schoner in de hoofdstad. ,,Je kunt het goed zien in het Vondelpark, waar het er gewoon hartstikke netjes uitziet. Hier zijn ook veel ouders met kinderen die het vaak leuk en goed vinden om te helpen opruimen.''

Gezellig

De truc is volgens De Booij mensen op een gezellige manier aanspreken. ,,Het is en blijft een feestje, het moet wel gezellig blijven. Zelf vergelijk ik de openbare ruimte vaak met mijn eigen woonkamer. Als ik een feestje geef zorg ik ervoor dat mensen hun biertjes op een viltje zetten en dat we regelmatig de glazen opruimen. Eigenlijk heel normaal dat we dat in de stad ook doen, vind ik.''

Om de stad daadwerkelijk schoon te houden is er veel voorbereiding nodig. Zo zijn er tijdens Koningsdag 1500 extra afvalbakken geplaatst, 11 kringloopcontainers, 250 teams die bezoekers stimuleren afval in de prullenbak te gooien en zijn er 100 veegwagens in de weer.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar