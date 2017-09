Dit moet je weten op donderdagochtend 28 september

Wat moet je weten op donderdagochtend 28 september? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

NS ontslaat één machinist en dreigt met 'grote schoonmaak'

De NS heeft gedreigd om 42 machinisten en conducteurs te ontslaan. Dat meldt het AD. De bedreigingen zijn een gevolgd van een uit de hand gelopen ruzie tussen de NS en het Amsterdams Machinisten Kollektief (AMK).

Bij de ruzie zou AMK-lid Teus Flierman bij de verkeersleiding gemeld hebben dat er mensen op het spoor zouden gaan lopen als protest. Daardoor konden tussen 17.15 uur en 18.30 uur 75 treinen niet vertrekken. Daarvan werden ongeveer 20.000 reizigers de dupe.

Een aantal medewerkers voeren met buttons met een machinist met afgeplakte mond protest tegen het incident. De NS zegt zelf echter dat iedereen actie mag voeren. „Maar we trekken een grens als daarbij de veiligheid van reizigers of collega's in het geding komt."

Rots Yosemite breekt af, één dode

Een deel van de befaamde rots El Capitan in het bekende Yosemite National Park is woensdag afgebroken. Daarbij is minstens één dode gevallen en één persoon gewond geraakt. Laatstgenoemde is naar het ziekenhuis gebracht.

El Capitan is een wereldberoemde klimmersspot. De rots is afgebroken nabij de bekende Waterfall klimroute.

Oprichter Playboy overleden

Hugh Hefner, de oprichter van het mannenblad Playboy, is overleden. Dat meldt Playboy Enterprises in de nacht van woensdag op donderdag. Hefner werd 94 jaar en overleed in zijn eigen Playboy Mansion. Hij wordt begraven naast Marilyn Monroe, een plek die hij al in 2009 veiligstelde. Monroe was in 1953 de playmate op de cover van de eerste Playboy ooit.

Hefner is zonder meer een van de meest flamboyante figuren in de tijdschriftwereld. Hij liet zich maar al te graag filmen op zijn eigen landgoed en in zijn eigen Playboy Mansion, terwijl hij zich omringde met mooie vrouwen. Daarbij droeg hij steevast een zwarte pyjama met een rood, zijden jasje. In 2016 verkocht Hefner de Playboy Mansion voor 94 miljoen euro, onder de voorwaarde dat hij er tot zijn dood zou mogen blijven wonen.

Wat er verder in het nieuws is

Motorclubs crimineler dan gedacht

De zogenaamde outlaw motorclubs zijn crimineler dan gedacht. Dat meldt NRC.Next aan de hand van een symposium. Meer dan 85 procent van de leden heeft een strafblad, terwijl een derde meer dan 10 veroordelingen achter zijn naam heeft staan. Leiders van grote clubs als de Hells Angels, Satudarah en No Surrender hebben bovendien meerdere veroordelingen voor georganiseerde criminaliteit.

Wilhelmus en Rijksmuseum verplicht op school

Binnenkort worden een bezoekje aan het Rijksmuseum en de Tweede Kamer verplichte kost voor elke school. De scholen moeten met elk kind minstens één bezoek brengen aan de twee bezienswaardigheden. Dat melden bronnen van De Telegraaf.

De bezoeken zijn onderdeel van een breder cultuurpakket dat de formerende partijen hebben samengesteld. Daarin wordt ook meer aandacht besteed aan de grondwet en het Wilhelmus.

CO2-uitstoot stabiel

De wereldwijde CO2-uitstoot is net als in 2015 stabiel. Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport. Voor 2015 steeg de uitstoot elk jaar.

Volgens de onderzoekers zijn de goede resultaten te danken aan een lager gebruik van kolen om elektriciteit op te wekken. Het aandeel van elektriciteit uit groene bronnen, zoals wind en zon, is juist gegroeid. De vijf grootste vervuilers wereldwijd zijn de Verenigde Staten, Rusland, China, Japan en India.

Wat er staat te gebeuren

Politie voert actie voor beter pensioen

De politie gaat donderdag actievoeren voor een beter pensioen. De politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP houden daarom werkonderbrekingen in Midden-Nederland en Noord-Holland. Op 112-meldingen blijft de politie wel gewoon reageren.

De acties vinden plaats in de politiebureaus in Alkmaar en Almere. De politie eist een flexibele pensioenleeftijd en afschaffing van de fiscale boete als mensen vervroegd uittreden. Ook moeten agenten meer verlofuren fiscaal onbelast kunnen opsparen.

Facebook gehoord over verkiezingen in VS

Amerikaanse techbedrijven Facebook, Google en Twitter worden gehoord in het onderzoek naar de Russische invloed op de verkiezingen. Rusland zou fake nieuws hebben verspreid om Donald Trump aan de overwinning te helpen, maar de commissie wil ook weten welke rol social media hebben gespeeld.

Trump twitterde dinsdag zelf dat Facebook altijd „anti-Trump" is geweest. Daarop antwoordde CEO Mark Zuckerberg: „Trump zegt dat Facebook tegen hem is, de Liberalen zeggen juist dat we Trump hebben geholpen."

Vitesse hoopt op stunt tegen Nice

Vitesse speelt donderdagavond tegen OCG Nice in de Europa League. De Arnhemmers hopen na het verlies tegen SS Lazio (2-3) op de eerste punten op bezoek bij de Franse nummer drie van vorig seizoen. SS Lazio won zijn eerste wedstrijd tegen het Belgische Zulte Waregem met 5-1.

Vitesse moet Arnold Kruiswijk missen. De verdediger zit thuis met een rugblessure. Bij Nice ontbreekt Oranje-international Wesley Sneijder. Hij is na een enkelblessure nog niet helemaal fit.

Rapport over mortierongeluk Mali

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt donderdag met de bevindingen over het dodelijke mortierongeluk in Mali vorig jaar. De militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) kwamen destijds om bij een oefening met een 60 mm-mortier toen een granaat ontplofte.

Het was al bekend dat de granaat bepaalde defecten had. Woensdag zei voorzitter Jean Debie van de militaire vakbond VBM nog tegenover RTL Nieuws dat er fouten zijn gemaakt door Defensie.

Het weer

Bewolking en regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten van ons land. Later op de dag klaart het vooral in het westen op, hoewel daar ook nog een buitje kan vallen. Het wordt 20 tot 22 graden.