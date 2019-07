Oğuzhan gaat nooit zonder oordoppen op pad

Ze helpen je langer te feesten, zorgen dat je je vrienden beter kan verstaan en voorkomen gehoorschade: oordoppen met muziekfilter. Steeds meer mensen die naar een concert of festival gaan dragen deze doppen. Zo ook Oğuzhan Ünlü (30) uit Zaandam, een van de ambassadeurs van de Plug in Party on Movement. In dit interview legt hij het belang van het dragen van oordoppen met muziekfilter uit.

Oğuzhan, waarom ben jij oordoppen met muziekfilter gaan dragen?

Ik heb sinds 6 jaar tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd. Dit heb ik opgelopen tijdens het bezoeken van een technofeest.

Sindsdien heb ik oordoppen op maat laten maken en bezoek ik uitgaansgelegenheden nooit en te nimmer zonder bescherming.

Waarom vind jij dat anderen ook oordoppen moeten dragen?

Ik heb het geluk dat ik prima kan leven met de tinnitus dat ik heb, al zal ik nooit meer in m'n leven absolute stilte kunnen ervaren. Het had veel erger kunnen aflopen, want ik heb veel gelezen over mensen die er veel meer last van hebben. En ik hoor het ook steeds meer in mijn omgeving. Ik vind zelfs dat er voorlichting gegeven moet worden op scholen over de gevaren van te harde muziek.

Wat vind jij het grote voordeel van oordoppen dragen met muziekfilter?

De muziek klinkt beter, juist omdat al het (te) harde, schadelijke geluid wordt gefilterd. Daarnaast kun je veel makkelijker met elkaar communiceren, zonder in elkaars oren te schreeuwen.

Tot slot, waarom heb je besloten jezelf aan te melden voor de Plug in Party on Movement?

Er is gelukkig steeds meer aandacht voor dit onderwerp, maar ik zie nog steeds te veel mensen zonder bescherming uitgaan. Zelfs vrienden die ik heb gewaarschuwd over de gevaren van gehoorbeschadiging, die nog steeds uitgaan zonder. Ik wil mensen graag laten weten wat de consequenties zijn en voorkomen is beter dan genezen (tinnitus is helaas (nog) niet te genezen).

De Plug in Party on Movement

De Plug in Party on Movement wil het dragen van oordoppen met muziekfilter ‘normaal’ maken. De movement is een initiatief van het convenant I Love My Ears. Wil je meer weten over het gebruik van oordoppen, gezond gehoor of lezen waarom andere ambassadeurs oordoppen - uiteraard met muziekfilter! - dragen? Kijk dan op de website van de movement en vind alle informatie: pluginpartyon.nl. Ook kan je Oğuzhan supporten als ambassadeur via zijn persoonlijke profiel.