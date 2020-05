Dit Drentse papegaaitje leeft nog en zoekt zijn baasje

De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene amazonepapegaai. De vogel werd gevonden in het Zwanemeerbos in het Drentse Gieten. Opvallend aan het dier is dat het Papegaaitje leef je nog kan fluiten.

De papegaai kan ook Nederlands spreken, zo twittert de politie. De politie postte dinsdag al een oproep op Twitter, inclusief foto van de gevonden papegaai, om de eigenaar te achterhalen. Een dag later heeft de eigenaar zich echter nog niet gemeld, laat de politie weten.

Vindster en politie zoeken baasje van vrolijke papegaai

„Het was toeval dat het diertje gevonden werd", zegt Eddy Mulder van de politie Aa en Hunze tegen RTV Drenthe. „Bij het zwembad loopt een bospad en daar zagen we een rode auto staan. We spraken de bestuurster aan, want we dachten dat ze misschien pech had. En toen kwam dit verhaal."

De vindster van de papegaai en de politie hebben nog geen idee van wie het baasje is van de vrolijke fluiter. De eigenaar van de groene amazonepapegaai kan contact opnemen met de politie Aa en Hunze.