Temptation Island is terug: 'Vol voor verleiding gegaan’

Drank, jaloezie en verleiding: het recept van Temptation Island. Woensdag start er weer een nieuw seizoen van de realityshow.

Volgens Mediadeskundige Ron Vergouwen is de aantrekkingskracht van Temptation Island simpel uit te leggen: “Je zit eigenlijk naar een ongeluk in slow motion zit te kijken. Maar dan wel een zonder doden, je verantwoordt jezelf dat je blijft kijken.”

In Temptation Island testen vier koppels hoe sterk hun relatie is. Ze zitten twee weken lang afgezonderd van elkaar in een villa met verleidelijke vrijgezellen. De afgelopen seizoenen zijn er al behoorlijk wat relaties gesneuveld door het programma.

Het vorige seizoen werd door het publiek niet bepaald positief ontvangen. Zo zou er weinig gebeuren en werd het als saai bestempeld. Vergouwen: „Als je nu weer een saai seizoen hebt waar iedereen van zegt: 'het valt een beetje tegen', dan is dat de doodsteek van je programma.”

De 21-jarige Felicia doet dit seizoen mee als verleidster aan het programma. „Dit seizoen gaat alle seizoenen overtreffen. We hebben iets moois neergezet. We zijn met alle meiden vol voor de verleiding gegaan.”

‘Opeens doe je zelf mee’

In het dagelijkse leven werkt Felicia als receptioniste en heeft ze een eigen webshop. Het verleiden, zoals ze dat in het programma deed, zou ze hier in Nederland niet snel doen. „Ik deed het verleiden puur en alleen voor het programma. Hier in Nederland gebeurt het wel vaak dat mannen in een relatie op me afkomen. Dat vind ik heel triest.”

Ook de 25-jarige Daan uit Eindhoven zit als verleider in het programma. „Het was een heel vet en bijzonder avontuur. Ik keek het programma al verschillende jaren en was echt fan. Maar nu doe je opeens zelf mee. Het was bijzonder om mee te maken.”

De Villa

Het genre reality scoort altijd goed op RTL. Maar er zit wel een keerzijde aan. Eind vorig jaar kwam het programma De Villa in opspraak. RTL heeft dat programma na twee afleveringen van de buis gehaald. Er kwam seksueel overschrijdend gedrag in voor.

Andere ‘guilty pleasure’ programma’s, zoals Temptation Island werden in de koelkast gezet. Er werd een onderzoek ingesteld of bij Temptation Island alles wél netjes is verlopen.

Felicia herkent dat beeld. „RTL heeft mij gebeld om te vragen of er dingen zijn gebeurd waar ik me niet prettig bij voelde. Ik had zelf geen klachten. De productie heeft er alles aan gedaan om te zorgen dat ik me goed voelde.”

Peter van der Vorst, Directeur Content van RTL zei daar begin deze maand het volgende over: „De begeleiding van kandidaten door de programmamakers voor, tijdens en na een productieproces, is van het grootste belang. Het genre is nog steeds geliefd bij een groot publiek en heeft wat ons betreft dus toekomst.”

Morele paard

Vergouwen: „RTL heeft een hele rigoureuze maatregel genomen om het genre even te parkeren. De fout is gemaakt bij De Villa. En daar heeft Temptation Island de nadelen van ondervonden. Maar het is natuurlijk een van de best scorende programma’s op RTL 5 en op Videoland. Het is 'Too big to fail'.”

Collega-mediadeskundige Mark Koster denkt dat de druk van aandeelhouders een rol heeft gespeeld bij de beslissing van Van der Vorst. „De aandeelhouder is machtiger dan het moraal van Peter van der Vorst. Hij wordt afgerekend op kijkcijfers maar vooral op geld. Het is een schat van een man, maar hij moet niet zo hoog op het morele paard zitten.”

Volgens Koster is het besluit daarom niet meer dan logisch. “Van der Vorst hing een beetje de dominee uit, maar hij werkt nou eenmaal bij een commerciële omroep. En als dat je niet aanstaat moet je maar bij de Gemeente Arnhem gaan werken.”

Koster denkt dat het nieuwe seizoen weer gaat scoren. „ Het appelleert aan onze allerlaagste emoties. Jaloezie en hebzucht, daar willen we graag naar kijken. Dit zal zeker niet het laatste seizoen van Temptation Island zijn.

Eeuwige roem

Zowel Felicia als Daan kunnen zich voorbereiden op een groei van hun volgersaantallen op social media. Felicia: „Ik heb nu al zoveel volgverzoeken ontvangen, ik vind die aandacht wel heel leuk. Ik vlog ook sinds een paar weken. Zo kan ik ook wat meer privé van mezelf delen. Zo kan ik laten zien dat ik ook nog een hele andere kant heb."

Ook Daan denkt dat Temptation Island hem veel nieuwe volgers gaat opleveren. „Sinds dat het is uitgekomen dat ik in het programma zit is mijn social media al goed gegroeid. Ik heb veel zin in de eerste uitzending. Ik ga samen kijken met vrienden en familie.”

Waar we wel een nieuw seizoen van Temptation Island te zien krijgen, denkt Vergouwen dat De Villa een minder rooskleurige toekomst tegemoet gaat. „Dat gaan we nooit meer terugzien in Nederland. Zelfs als daar een paar jaar overeen gaat, is er altijd iemand die de discussie zal oprakelen.”

Dat RTL nog geen genoegen heeft van de Temptation-cashcow blijkt wel uit de aankondigingen van nieuwe seizoenen. Zo komt er bijvoorbeeld een nieuw seizoen van Temptation Island Vips waar Bekende Nederlanders aan meedoen. Het nieuwe seizoen is vanaf woesndag weer te zien om 20.30 op RTL 5.