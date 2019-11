Zin in kerst? Zo kom je in de kerstsfeer

Kerstmuziek aan, kerstboom opgetuigd en kersttrui aan? Met deze films erbij ben je hélemaal klaar voor de kerst.

„Wat, heb je nu al een kersttrui aan? Maar het is nog niet eens Sinterklaas geweest!" Grote kans dat dat al minstens vijf keer tegen je gezegd is. Maar of het nou november of december is: kerst is gewoon een hele fijne periode.

Dus wij snappen het écht als je nu al begint met kerst vieren, zodat je wat langer van deze gezellige periode kan genieten. Daarom hebben we een aantal films op een rijtje gezet, waarmee je helemaal in de kerststemming komt.

Last Christmas

Emilia Clarke, die je natuurlijk wel kent van Game of Thrones, speelt in deze film Kate. Kate werkt als een elf in een kerstwinkel en ja, dat vindt ze net zo leuk als je zou verwachten. Ze is niet echt happy, nadat ze net een zware periode heeft doorstaan. Dat is het moment waarop Tom (Henry Golding) haar leven binnen komt wandelen. Alleen... Niets gaat goed in hun opbloeiende liefde.

Vanaf 7 november in de bioscopen.

Frozen 2

Geef maar toe: je kan stiekem niet wachten om het langverwachte vervolg van Frozen te zien. Elsa, Anna, Olaf, Kristoff en Sven gaan nu op zoek naar de oorzaak van Elsa's magische krachten. De liedjes van deel 1 waren al aanstekelijk en bij deel 2 is dat dan ook niet anders.

Vanaf 20 november in de bioscopen.

Klaus

Voor deze kerstfilm hoef je niet eens je huis uit! In deze eerste geanimeerde film van Netflix zie je hoe timmerman Klaus alleen woont in een klein huisje vol handgemaakt speelgoed. Hij raakt bevriend met postbode Jesper, die nieuw is in het dorp. Pluspunt: te kijken op de bank, mét warme chocolademelk en een dekentje.

Vanaf 15 november op Netflix.

Let it Snow

Geen zin in tekenfilms? Deze rom-com ligt misschien wel in je straatje. Een groep tieners wordt op kerstavond overvallen door een sneeuwstorm. Daardoor lijkt Kerstmis in de soep te lopen, want de kerstvoorbereidingen waren nog verre van klaar.

Vanaf 8 november op Netflix.

A Christmas Prince: The royal baby

Ja, het is super voorspelbaar. En ja, waarschijnlijk weet je in de eerste tien minuten al hoe de film gaat eindigen. Maar na de liefde en het huwelijk willen we het kindje van Amber en Richard voor geen chocolademelk missen. En in het derde deel van de filmreeks komt de vrede in Aldovia ook nog in gevaar als er royals langskomen om een wapenstilstand te vernieuwen.

Vanaf 5 december op Netflix.

Dit stuk is geschreven door Merel Schut van Famme.nl