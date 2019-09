NK Politiehonden vol suspense, brokjes en pakmannen

Rudy heeft het trainen van politiehonden in zijn bloed zitten. ,,De Nederlandse zijn de beste ter wereld, eentje van mij zat bij de Navy Seals.” Vrijdag start het NK.

Rocco en Rudy

Zijn huidige heet Rocco, net zoals de vorige, en twee ervoor. Het bekt gewoon lekker, ,,ik houd van een naam waar druk op kan worden gezet.” Rudy van den Elzen traint niet alleen politiehonden, hij is ook voorzitter van de NK-commissie van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging, de landelijke organisatie die is opgericht in 1907 en ruim 5000 actieve leden telt. Vandaag en morgen is het moment suprême waar de baasjes en hun honden het tegen elkaar opnemen tijdens het Nederlands Kampioenschap.

Het trainen van politiehonden heeft hij niet van een vreemde. Zijn opa en vader deden het al en zijn broer en hij namen het stokje over. ,,We zijn met het virus besmet geraakt. Waar klasgenoten vroeger op het voetbalveld of bij de hockeyclub stonden, waren wij in het weekend bezig met de honden.” Het opleiden is een echte hobby, vertelt hij. Een groot deel van het weekend en ook in de avonduren trainen de geleiders hun hond, vaak ook bij een KNPV-vereniging in de buurt waar certificaten kunnen worden gehaald. Een prachtige hobby, zo omschrijft hij het, ,,de band die je met die dieren opbouwt, is heel bijzonder.” En toch weet hij van jongs af aan al dat er het moment van afscheid komt. ,,Net als kinderen die het huis uit gaan, verlaten ook de honden het nest, meestal als ze een jaar of drie, vier zijn.” Want Nederlandse honden zijn geliefd in binnen- en buitenland, ,,een van mijn eerste Rocco’s is naar de Navy Seals gegaan, maar wat hij daar precies deed, weet ik niet.” Natuurlijk gaat het vaarwel gepaard met een brok in de keel, ,,maar ik ben vooral heel blij voor de honden dat ze echt aan het werk kunnen, daar doen we het tenslotte voor.”

Drugshonden

De honden worden veel aan de VS en Azië verkocht en behalve naar de politie, gaan ze ook vaak naar defensie of worden ze voor bewakingsdoeleinden of als drugshond ingezet op vliegvelden, ,,ze hebben ook een neus voor bijvoorbeeld grote sommen geld opsporen dat in krantenpapier is verstopt.” Het prijskaartje? ,,Rond de 5000 à 6000 euro, eigenlijk een schijntje voor het aantal manuren dat in zo’n hond zit, maar voor het geld doen we het ook niet.”

Foto door Peter Verrijdt van Verrijdtfotografie

Bijzondere honden zijn het, met elk een eigen karakter. Ze weten allemaal wanneer ze in actie moeten komen en vaak ook letterlijk hun tanden moeten laten zien, ,,maar ze zijn ook harstikke lief.” Van den Elzen vergelijkt het met een beroepsmilitair, ,,getraind om op commando geweld te gebruiken, maar daarnaast vaak een heel gewoon persoon.”

Een goede trainer is iemand die snel kan schakelen en weet wat zijn viervoeter nodig heeft. ,,Het gaat erom het maximale uit zo’n hond te halen.” Consequent zijn is cruciaal, net zoals bij het opvoeden van een kind eigenlijk, zegt hij met een knipoog, ,,rust, regelmaat en reinheid zijn belangrijk.”

Een Fifi zal je niet snel tegenkomen als politiehond, de meeste honden hebben stoere namen als Nero of Bruno - ,maar ik ken ook een Joep” - en de meeste politiehonden zijn (kruisingen tussen) herders, maar ook rottweilers en bouviers worden opgeleid, ,,en een Jack Russel is bijvoorbeeld vaak een heel goede speurhond.” Of een poedel ook politiehond kan worden? De Brabander moet even lachen, het zou een mooie Disneyfilm zijn, maar nee. Hoewel... ,,Heel misschien een koningspoedel”, mijmert hij hardop, ,,die is er in elk geval wel groot genoeg voor, maar toch zal dat niet snel gebeuren.”

NK Politiehonden

Foto door Peter Verrijdt van Verrijdtfotografie.

Vrijdag en zaterdag staat het Jan Louwers stadion van FC Eindhoven bol van de suspense, het geblaf en beloningsbrokjes tijdens het NK Politiehonden. Spannend wordt het zeker en grote favorieten zijn er in deze tak van sport niet. ,,Het zijn geen machientjes die we aanzetten, het blijven honden die ook onzeker kunnen zijn op een nieuw terrein.”

Er zijn vier disciplines waar de combinatie van geleider/hond Nederlands Kampioen in kan worden: Politiehond 1 en 2, waar het onder meer gaat om het vinden van iemand die op de vlucht is; Object Bewakingshond waar voorwerpen in het bos worden opgespoord en overvallers tijdens een patrouille worden ‘gevangen’ en Speurhond. Misschien wel de moeilijkste, waarbij honden ‘een spoor van honderden meters uitwerken’. ,,Ze moeten voorwerpen als een telefoon of portemonnee kunnen lokaliseren, maar ook mensen onder het puin.” De vrijwilligers die als inbreker of voortvluchtige tijdens het NK een grote rol spelen, worden pakwerkers genoemd. ,,Best wel een erebaantje, het geeft een kick om zo intens met die hond bezig te zijn.” Is-ie zelf ook vaak geweest en ondanks het pak dat ze dragen, komt er wel eens een blauwe plek op de armen na afloop tevoorschijn. ,,Maar geen bloederige kleerscheuren, hoor, of kapotte tanden bij de honden, daar is de kleding te beschermend voor.” Nieuw dit jaar is dat alles live te volgen is via een livestream van het YouTube-kanaal van KNPV, maar nog spectaculairder is het om het echt mee te maken, ,,iedereen is welkom en de toegang is gratis.” En de winnaar? Die gaat naar huis met een beker en een oorkonde, ,,en een pak voer, maar dat krijgt eigenlijk iedereen.”