'Strafzaak Hongarije kan nog wel jaren duren'

Hongaarse advocaat werpt een licht op de Hollandse drugszaak. „Drugsdelicten worden heel zwaar bestraft in Hongarije." Maar geen levenslang, zo verwacht hij.

Zwaar

Het kan nog wel twee jaar duren voordat de twee Nederlandse mannen die in Hongarije van drugshandel worden verdacht, voor de rechter verschijnen. Eerst moet het politieonderzoek, onder leiding van de officier van justitie, worden afgerond. Gezien de ernst van het vergrijp, is de kans groot dat de twee - onder wie atleet Roelf B. - al die tijd in voorarrest moeten blijven zitten. „Drugsdelicten worden heel zwaar bestraft in Hongarije", zegt advocaat Csaba Rumi. Zijn advocatenkantoor in Boedapest richt zich op de Nederlandse markt en de advocaat spreekt vloeiend Nederlands. Voor zware drugsdelicten kan de rechter een levenslange straf geven. Rumi is niet de advocaat van de jonge mannen uit Stadskanaal en benadrukt dat hij de zaak van hen alleen uit de media kent, maar schat in dat ze geen levenslang zullen krijgen. „Wellicht een celstraf van zes tot acht jaar, maar dat zeg ik met de grootst mogelijke voorbehouden."

De mannen werden afgelopen week opgepakt op het Hongaarse muziekfestival Sziget in de hoofdstad Boedapest. Ze hadden grote hoeveelheden drugs bij zich. Vanuit hun tent verhandelden ze onder meer xtc en marihuana. Ook in hun auto werden duizenden pillen gevonden. Als het onderzoek is afgerond, beslist het Openbaar Ministerie of er een zaak is. Deze moet dan worden ingediend bij de rechtbank. Het OM komt dan meteen met een voorstel over de strafeis. Dat gebeurt dus al voor de behandeling van de strafzaak en niet zoals in Nederland in het requisitoir tijdens de zitting.

Provinciaal

Rumi gaat er van uit dat een van de centrale rechtbanken in Boedapest de zaak zal gaan behandelen. „Als het om een zware strafzaak gaat, is de behandeling op provinciaal en niet lokaal niveau." Rechtszaken in eerste aanleg worden door één rechter afgehandeld. De Hongaar schat in dat de openbare behandeling wel twee weken kan duren. Meestal doet de rechter direct mondeling uitspraak, maar hij of zij kan ook vijftien dagen de tijd neemt. Als na de uitspraak hoger beroep wordt aangetekend, behandelen drie of vijf rechters de zaak.

Als de twee mannen in Hongarije veroordeeld worden, kunnen zij hun straf in Nederland uitzitten nadat deze onherroepelijk is: dus als er geen hoger beroep komt of na uitspraak in hoger beroep.