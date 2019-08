Social media gaan los op nieuwe kattenchallenge

Je hoorde er vroeger eigenlijk niet bij als je niet minstens één Tamagotchi had. Of tien. Op dat kleine apparaatje hield je je digitale huisdier in leven (of niet) en we hebben goed nieuws: de Tamagotchi heeft namelijk een comeback gemaakt!

De Japanse producent Bandai heeft het apparaatje nieuw leven ingeblazen voor een nieuwe generatie, schrijft het Amerikaanse Wired. Maar dat betekent niet dat de millennial 'm niet mag hebben, hoor. De nieuwe versie van de bekende gadget heet de Tamagotchi On. Hoewel hij sterk lijkt op het oude design, is hij nu verkrijgbaar in kleur en gelijk ook een stuk duurder.

Trouwen