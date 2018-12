Plop: toen waren er twee mini-ijsbeertjes

Je zou maar binnen enkele seconden onverwachts je kind eruit kunnen werpen na een lange zwangerschap. Bij mensen gebeurt dat helaas niet echt, maar bij ijsberen is dat precies hoe het er aan toe gaat. Zo ook bij ijsbeer Frimas, die in Dierenrijk Nuenen eind november plotseling is bevallen van twee kleintjes. Beelden van de bevalling zijn nu door Dierenrijk op YouTube gezet.

Zowel de moederijsbeer als haar jongen maken het goed na de bevalling op 26 november. De vader van de twee kleine ijsbeertjes is ook bekend: ijsbeer Henk. Samen met Frimas zette hij al twee keer eerder een tweeling op de wereld: Noordje & Pixel en Nicky & Simone.

Voorjaar

Wat het geslacht is van de ijsbeertjes is nog niet bekend. Dit kan men pas na een paar maanden zien. De komende maanden blijven de twee lekker warmpjes binnen in het verblijf en komt er ook geen dierenverzorger aan te pas. Als het allemaal goed verloopt kunnen de twee ijsbeertjes volgens Omroep Brabant in het voorjaar van 2019 naar buiten.