Na 22 weken geboren baby mag eindelijk naar huis

Wanneer je 22 weken zwanger bent, ben je vaak pas net over de helft. Toch beviel Jodie Marrin (36) eerder dit jaar na iets meer dan 22 weken al van haar dochtertje. Tegen alle verwachtingen in maakt de kleine Sussie het nu goed en mag ze naar huis.

Bloedvergiftiging

Slechts 482 gram woog Sussie toen ze uit de buik kwam. Jodie werd onwel door wat later bleek een bloedvergifting. Het leidde tot een veel te vroege bevalling. Nu vier maanden later mag het meisje toch met haar ouders mee naar huis.

Iets waar vader Lee Patrick kort na de bevalling nooit op had gerekend. ,,Toen we aankwamen in het ziekenhuis hadden ze ons al gezegd dat ze niet lang zou blijven ademen en dat ze er niet zou uitzien zoals we verwachtten", zo vertelt hij tegenover The Liverpool Echo. ,,Maar ze zouden ons wat tijd samen geven, zodat we afscheid konden nemen."

,,We kregen te horen dat het niet de moeite was om haar te behandelen”, vervolgt Patrick. ,,Ze was vier maanden te vroeg. Ze zou nooit een goede levenskwaliteit hebben. Maar ik antwoordde dat we dat wel zouden zien en dat we moesten vechten als zij ook vocht. Toen Sussie geboren werd, gaf ze een snik en het medisch personeel deed meteen alles wat het kon om haar te redden.”

Feestdagen

Nu mag het kleine mirakeltje dus gewoon naar huis voor de feestdagen die er aankomen, al moet ze wel nog altijd extra zuurstof krijgen.