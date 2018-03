Microsoft helpt Ghanese docent na viral foto's

Opmerkelijk nieuws uit Italië. Dries Mertens, de snelle Belgische linksbuiten, met een verleden bij FC Utrecht en PSV, blijkt een zeer barmhartige kant te hebben. Vermomd met pet en zonnebril gaat hij de Italiaanse stad Napels in om daar pizza's uit te delen aan dak- en thuislozen.

In Napels wonen veel mensen op straat. De Zuid-Italiaanse stad is een stuk armer dan de rijke steden in het noorden van het land. Ook in Napels is het erg koud de afgelopen dagen. Er ligt zelfs sneeuw in de Italiaanse havenstad. De daklozen hebben grote moeite om hun dagelijkse maaltijd bij elkaar te sprokkelen. En hier springt de voetballer bij, hij biedt hen pizza's zodat ze niet zullen verhongeren. Dit meldt Corriera della Serra.

Meerdere tripjes

Dries Mertens is al sinds december bezig met het voeden van de daklozen. De eerste keer dat dit gebeurde was het vliegtuig van zijn team net geland vanuit Turijn. Mertens belde toen twee vrienden op: „Laten we afspreken, we kopen Margherita-pizza's en brengen ze naar de mensen die honger hebben en op straat leven. Het is erg koud".

In minder dan een kwartier tijd stond de Belgisch International op een plek in de stad met een stapel pizzadozen om uit te delen. Hij was goed vermomd omdat hij niet herkend wilde worden. Mertens was niet op zoek naar media-aandacht. Hij wilde gewoon een lach en warmte bieden in nood.

Vermomd met een pet en een donkere bril op bezorgde Mertens deze winter al verscheidende keren pizza's in allerlei verschillende buurten van Napels. „Op plekken waar niemand hem herkend en niemand hem vraagt om een selfie, is de steenrijke profvoetballer bezig om in duisternis zijn sportieve verdiensten te delen met kansarmen", zo stelt de Italiaanse krant.

Mertens met zijn vrouw en twee oud zwerfhondjes ©Instagram, Dries Mertens

Barmhartige Belg

Het contrast met zijn profiel op Instagram en zijn welzijnswerk is gigantisch. Op sociale media zien je het leven van een succesvolle sporter die vrienden ontmoet, topsport bedrijft en feestjes viert. Er is geen spoor van wat hij naast zijn jetsetleven allemaal voor de kansarmen doet. Naast pizza's voor daklozen brengt hij ook bezoekjes aan arme kinderen in het ziekenhuis. Hier krijgen zijn jonge fans shirts en cadeautjes.

Dries Mertens heeft niet alleen een groot hart voor mensen, maar ook voor dieren. Samen met zijn vrouw Katrin adopteert hij zwerfhonden. Het koppel zorgde er tevens voor dat een lokaal dierenasiel open kon blijven. Zonder hun hulp had de opvang haar deuren moeten sluiten.

Dries Mertens in zijn tijd bij PSV ©ANP

Dries Mertens

Wie was Dries Mertens ook alweer? De Belgische linksbuiten is tegenwoordig onbetwiste basisspeler bij de Italiaanse topclub Napoli en het Belgische nationale elftal. In het verleden speelde hij in Nederland. De 1,69 meter lange flankspeler kwam op 19-jarige leeftijd naar Nederland en speelde achtereenvolgens voor AGOVV, FC Utrecht en PSV.

In 2013 vertrok hij voor 13 miljoen euro naar Italië. Dit bleek de investering meer dan waard te zijn. Inmiddels is hij 30 jaar oud en van talent getransformeerd in een absolute vedette op niveau. Hij speelde 65 interlands voor het Belgische nationale elftal en is aanvalsleider van SSC Napoli. Dit seizoen maakte hij 16 goals in de Serie A.

