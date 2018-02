Kunstenares maakt exacte replica's van honden

Een rumoerige jongen zorgde er bijna voor dat de 26-jarige Chelsea Haley stopte met lesgeven. Maar niet veel later adopteert ze hem en worden hij en zijn broertje haar zoontjes.

Vloek van haar carrière

Haley verhuisde vanuit Georgië naar Louisiana en sloot zich aan bij Teach for America. Ze ging daar les geven op een school waar vooral leerlingen zitten die opgroeien in armoede. De vierde klasser Jerome Robinson was de vloek van de carrière van zijn jonge lerares. ,,Op sommige momenten was zijn gedrag zo slecht dat ik dacht dat ik geen lerares kon zijn”, vertelt ze aan CNN.

Droom

De schooldirecteur vroeg haar of ze Jerome een beetje in de gaten wilde houden, omdat hij zo zich zo rebels gedroeg. Door het vele contact dat de twee daardoor kregen, bouwden zij een bijzondere band op. Op die manier kwam ze te weten dat de 12-jarige leerling en zijn anderhalf jaar oude broertje net hun vader en kleine zusje zijn verloren. Een aantal nachten later droomde Haley dat ze de moeder werd van Jerome. En het was niet alleen Haley die daar over nagedacht had, zo legt ze uit: ,,De volgende dag vroeg Jerome zelf of hij bij mij kon komen wonen.”

Permanente voogdij

De volgende dag ging de lerares eten bij Jerome, broer Jace en hun moeder. Haley legde haar uit dat ze haar derde jaar als docent zou afmaken en daarna van plan was om terug te keren naar Georgië. ,,Je mag teruggaan'', zei de moeder tegen Haley. ,,Maar beloof me dan dat je Jerome en Jace met je meeneemt.''

Haley diende in december 2015 papieren in voor permanente voogdij over Jerome. Later diende ze papieren in om ook Jace te adopteren. ,,Ik had nooit gedacht dat ik op mijn 24ste een alleenstaande moeder zou zijn, vooral niet van twee jongens. Maar ik zou het niet meer anders willen."

