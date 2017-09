Deze waanzinnige baarden moet je zien!

Denk jij een mooie baard te hebben? Grote kans dat-ie niet zo imposant is als onderstaande exemplaren.

In Austin, Texas, streden trotse mannen afgelopen weekend tegen elkaar in de grootste baard- en snorcompetitie ooit. En dat een baard een waar kunstwerk kan zijn, dat bewezen de deelnemers stuk voor stuk.

Top 5

Fotograaf Greg Anderson deelt zijn mooiste foto’s op zijn Facebookpagina. Hierbij onze persoonlijke top vijf.

Heb jij ook al inspiratie voor jouw (toekomstige) baard?

