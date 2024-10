Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De weekboodschappen van… Ernst-Jan: ‘Vrijdag is ongezonde dag’

Hoe doe jij je boodschappen en zorg je ervoor dat er elke dag iets lekkers op tafel staat? Die vraag stellen we in samenwerking met het Voedingscentrum steeds aan een andere Nederlander. Dit keer in de rubriek De weekboodschappen van… Ernst-Jan (39). Hij woont samen met zijn vriendin en hun twee zoontjes (6 en 4 jaar).

Doen jullie altijd al weekboodschappen?

“Pas sinds we hebben ontdekt dat een gezin runnen best veel tijd kost. Voordat we kinderen hadden, zeiden we bij wijze van spreken elke dag tegen elkaar: wat zullen we nu weer maken? Met twee kinderen is het niet efficiënt om vier keer in de week naar de supermarkt te lopen, dus dat is één keer in de week geworden. Ik bedenk vooraf welke vijf recepten we de komende week maken en zorg dan dat ik daar alle boodschappen voor in huis haal.”

Hoe bepaal je wat jullie gaan eten?

“Ik heb een aantal recepten in mijn hoofd waarvan ik er twee uitkies en dan zoek ik er nog drie bij. Daarvoor doe ik inspiratie op in het (online) magazine van de supermarkt of op social media. Ik zorg altijd voor voldoende groenten en een mix, bijvoorbeeld twee keer vlees, twee keer vega en een keer vis. Mijn vriendin kookt op de dagen dat zij vrij is en anders kook ik. Het is voor mij echt een mindful momentje.”

Lusten je kinderen alles wat je maakt?

“In de basis wel, maar ik houd ook rekening met ze. Vroeger maakte ik graag Thaise curry, maar dat heb ik al in geen honderd jaar meer gegeten. Dat is namelijk precies níet wat zij lekker vinden: heel pittig of van alles gemixt gaat er lastiger in. Ik snap nu meer waarom mijn ouders meestal groente, aardappels en vlees op tafel zetten in plaats van een wokgerecht. Italiaans gaat wel goed, van pasta tot lasagne. En Mexicaans – volkoren wraps bijvoorbeeld – eten we ook wekelijks. Waar we mazzel mee hebben, is dat broccoli de lievelingsgroente van de jongens is. Daar maken we regelmatig iets mee, zoals broccoli met rijst en vissticks of broccoli met een hamburger en aardappelschijfjes.”

Komt er meer groente en fruit in huis nu je kinderen hebt?

“Ik vind het zeker belangrijk om mijn kinderen te leren om gezond te eten: veel groente en fruit en veel water drinken. We zorgen ervoor dat groenten de basis vormen van onze gerechten. Er was een tijd dat ik driekwart pasta opschepte en een kwart saus – met groenten! – nam, nu is het andersom. Ook omdat ik steeds beter weet wat voeding met je lijf doet. Deels doordat er meer kennis beschikbaar is, maar ook doordat ik zelf eczeemklachten heb. Als ik op mijn voeding let, heb ik minder huidontstekingen.”

Eten jullie ook weleens wat meer ongezonde dingen?

“De vrijdag is onze ongezonde dag, dan eten we pizza. In het weekend mogen de kinderen bijvoorbeeld ook chipjes en een broodje hagelslag, doordeweeks doen we dat niet. Ze krijgen ook zelden snoep. We houden het bij een volkoren koekje bij de thee en later in de middag bijvoorbeeld olijven, tomaten, komkommer, een blokje kaas of een plakje worst. Daar zijn ze gek op! We hebben er nooit discussie over. Ze vragen gewoon: is het al weekend? Als het antwoord nee is, weten ze precies waar ze aan toe zijn. Al gelden er als oma oppast natuurlijk andere regels; zij mag ze verwennen.”

Heb je nog een tip voor andere ouders van jonge kinderen?

“Als je let op de aanbiedingen, bedenk je dan ook dat de meeste producten in de aanbieding zijn niet zo gezond zijn. Het is vaak chips, snoep of frisdrank. Als je je daarvan bewust bent, denk je beter na over wat je koopt. En: ga niet met een lege maag boodschappen doen!”

Benieuwd naar meer verhalen over hoe lezers hun boodschappen doen en zorgen dat er elke dag weer iets lekkers op tafel staat? Lees dan ook de andere edities van De weekboodschappen van… Wil je meer tips op het gebied van gezond en gevarieerd eten? Kijk op voedingscentrum.nl/schijfvanvijf

In samenwerking met Voedingscentrum